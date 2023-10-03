Aşıya kapıyı kapattı

Koronavirüsün yeni varyantı Eris yayılırken, Sağlık Bakanı Koca’nın “Toplu bir aşılama ve kapanma olmayacak. Boyun eğmeyeceğiz" açıklaması tepki çekti. Uzmanlar ise aşının gerekli olduğunu savunuyor.

Haber Merkezi

Koronavirüsün yeni varyantı Eris, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygınlaşıyor. Uzmanlar özellikle kronik hasta ve yaşlıların toplu bulunulan ortamlarda ve özellikle sağlık kuruluşlarında maske takmasını öneriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise geçtiğimiz günlerde yaptığı "aşı açıklaması"nın bir benzerini de dün yaptı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplu bir aşı kampanyasının ya da kapanma benzeri tedbirlerin asla uygulanmayacağını söyledi.

PROPAGANDA SUÇLAMASI

Koca paylaşımında Hatay’daki Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Mahmutluoğlu’nun corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği iddialarına da yanıt vererek şu paylaşımı yaptı: “Ne acıdır ki arkadaşımız Dr. Ersin’in vefatı, bilhassa hekimleri üzecek şekilde anılmaya, adeta bir kara propaganda aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu propagandanın Eris varyantı sebebiyle, tıpkı salgının başlarındakine benzer, şu an için asla gerçekçi ve gerekli olmayan, bilimsellikten tamamen uzak tedbirlerin uygulanmasına ve aşı kampanyaları başlatılmasına yönelik. Şimdi gündemde olan küresel ve yerel propaganda, eski tecrübenin haklı endişesinden hareketle bir boyun eğdirme çabasıdır. Boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz. Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. Covid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 milyon müsterih olsun."

Sağlık Bakanı, Mahmutluoğlu’nun kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunduğunu ve buna bağlı solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek ve 3 PCR testinin de negatif çıktığını kaydetti.Koca’nın paylaşımının altına yapılan yorumlarda "Peki o zaman daha önceki dönemde aşı yapılarak neden boyun eğildi" denildi. Hekimler ise gereken önlemlerin alınmadığını bildirdi.

‘AKIL VERMEYİN ÖNLEM ALIN’

Öte yandan Eczacı olan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Tüm dünyayı saran koronavirüsün Eris varyantı ülkemizi de tehdit etmekte. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bilim insanlarına ve topluma telkinde bulunmak yerine, salgın daha fazla yaygınlaşmadan gerekli tedbirleri alması konusunda bir defa daha çağrıda bulunuyoruz” dedi.

COVİD ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDECEK

İngiltere hükümetinin yardımcı sağlık danışmanı Dr. Thomas Waite, Covid’in "şaşırtmaya devam edeceğini" söyledi. Waite, Covid’in halen mevsimsel bir davranış sergilemediğini ve diğer kış hastalıklarına göre daha öngörülemez bir seyir izlediğini belirtti. Dr. Waite, İngiltere’de aşı sırası gelenlerin ücretsiz grip aşısı ya da Covid aşısını olması çağrısını yaptı. Geçtiğimiz hafta İngiltere’deki Covid vakaları, haftalık olarak yüzde 14 artışla yaz aylarının en yüksek artış oranına erişmişti. Ancak uzmanlar bu artışın, henüz sonbahar aylarında beklenen mevsimsel dalganın başladığı anlamına gelmediğini kaydetti.