Atatürk’e hakaretten tutuklandı, 'İlaçların etkisindeyim' dedi

Adana'da kedisini veteriner kliniğine götüren Bülent Yılmaz, Atatürk'e hakaretlerde bulundu ve gözaltına alındı. Yılmaz'ın ifadesinde ameliyat nedeniyle kullandığı ilaçların etkisinde olduğunu söylediği ortaya çıktı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Yılmaz, tutuklandı.

Adana’da duvarda asılı duran Atatürk portresine yönelik küfür ve hakaretlerde bulunan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bülent Yılmaz, Adana'da kedisinin götürdüğü veterinerde duvarda asılı olan portresi üzerinden Atatürk'e hakaretlerde bulundu. Bu sırada küfürden rahatsız olan veteriner teknikeri Melek Nida Şahin, küfürleri duymazdan gelerek masasına oturdu. Şahin’in Yılmaz’ı uyarması üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı. Olayın ardından Şahin, darp raporu aldı ve şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Yılmaz, Atatürk'ü çok sevdiğini söyledi. Yılmaz'ın ifadesinde ameliyat nedeniyle kullandığı ilaçların etkisinde olduğunu iddia etti.

Pişman olduğunu söyleyen Yılmaz, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.