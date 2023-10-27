Avcılar’daki KYK yurdunda da asansör faciasının eşiğinden dönülmüş!

İstanbul Avcılar’da bulunan Prof. Dr. Halil İnalcık KYK Yurdu’nda, Aydın'da 25 Ekim gecesi yaşanan ve bir öğrencinin hayatını kaybettiği asansör faciasının yaşandığı gün asansörün arıza yaptığı, bir öğrencinin arkadaşlarının yardımı ile kurtarıldığı iddia edildi.

Haber Merkezi

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan facianın ardından benzer bir vakanın İstanbul Avcılar’daki Prof. Dr. Halil İnalcık KYK Yurdu’nda da yaşandığı iddia edildi.

Öğrencilerin iddiasına göre, Aydın'da yaşanan facia ile aynı saatlerde Avcılar’daki yurtta da asansör düştü. Yurtta uzun süredir asansörün arıza yaptığını ve sürekli asansörde kaldıklarını belirten öğrenciler Aydın’da yaşan facianın başlarına gelmesinden korktuklarını ifade etti.

Ustalar tarafından 16 kişilik asansöre 7 kişiden fazla binmemeleri konusunda sık sık uyarıldıklarını ve ‘asansöre 7 kişiden fazla binmek yasaktır’ yazısı asıldığını belirten öğrenciler yurt müdürünün kendilerine "Sorun yok, binebilirsiniz" dediğini öne sürdü.

Yurtta kalan öğrencilerin iddiasına göre asansör düştükten sonra içeride kalan kişiyi kendi çabalarıyla çıkardılar. Öğrenciler, güvenliğin yardım etmek yerine "Ne işi varmış bu saatte asansörde" dediğini ve yardım için yurt personellerini arayıp ulaşamadıklarını iddia ettiler.

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda, 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Asansörün arızalı olduğu ve şikayetlerin dinlenmeyip çalıştırıldığı belirtilmişti.