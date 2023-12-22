Avrupa futbolunda büyük kırılma: Çıkar çatışması giderek büyüyor

Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA’nın Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasına karşı çıkmasının, rekabet özgürlüğe aykırı hareket olduğuna hükmetti. Bu karar Avrupa futbolunda büyük bir kırılmaya neden olacak.

Spor Servisi

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın, Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili kararını verdi. Mahkeme kararı hakkında yaptığı açıklamada, "FIFA ve UEFA kuralları, Süper Lig gibi yeni bir kulüpler arası futbol projesini önceden onaylarına tabi kılmaktadır. Ama FIFA ve UEFA kurallarının; şeffaf, objektif, ayrımcılık yapmayan ve orantılı olmasıyla ilgili bir yapısı yok" denildi.

Açıklamada, "FIFA ve UEFA’nın Süper Lig’in önceden onaylanmasına ilişkin kuralları, AB hukukuna aykırıdır." ifadesi kullanıldı. Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA’nın Süper Lig kararının "rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı" olduğunu duyurdu.

İngiltere’den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya’dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021’de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. İlk formata göre, 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak kalacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.

9 KULÜP ÇEKİLDİ

FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.

ONAYLAMA DEĞİL

UEFA, Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararının Avrupa Süper Ligi’nin onaylanması anlamına gelmediğini açıklandı. UEFA’dan yapılan açıklamada, "Avrupa Adalet Divanı’nın bu kararı, Avrupa Süper Ligi’nin onaylanması veya doğrulanması anlamına gelmemektedir. Alınan karar, aslında UEFA’nın ön yetkilendirme çerçevesinde, önceden var olan ve zaten kabul edilmiş teknik bir eksiğin altını çizmektedir" denildi. Açıklamada, "UEFA, kurallarının sağlamlığından ve özellikle bunların tüm Avrupa yasalarına uyduğundan emindir" ifadesi de yer aldı.

PEREZ’DEN AÇIKLAMA

Real Madrid ve Barcelona’da konuyla ilgili açıklama yaptı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, karara yönelik yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde bu kararın kapsamını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ancak tarihi öneme sahip iki sonuç üzerinde düşünebilirim. Öncelikle Avrupa kulüp futbolu artık tekel olmayacak. İkincisi bugünden itibaren kulüplerin kaderi kendi ellerinde olacak." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin, sporu modernleştirecek ve dünyanın her yerindeki taraftarların ilgisini çekecek Avrupa müsabakaları yaratma ve tanıtma hakkı olduğunu fikrinin kabul gördüğünü vurgulayan Perez, şunları kaydetti:

HARİKA BİR GÜN

"Bugün, özgür bir Avrupa, futbol ve taraftarları için yeni bir zafer oldu. Yapıcı diyalog temelinde, tehdit olmadan, hiçbir şeye ve kimseye karşı hareket etmeden, futbolu yenilik ve modernleştirme hedefiyle çalışmamıza olanak sağlayacak yeni bir dönemin başında olduğumuzu söyleyeyim. Avrupa futbolunun bugünü ve geleceği kulüplerin, oyuncuların ve taraftarların elinde. Bugün bir dönüm noktasıdır. Futbol ve genel olarak spor tarihi açısından harika bir gün."

Barcelona ise kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Barcelona, ​​Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Süper Lig projesini değerlendiren kararından duyduğu memnuniyeti ifade etmek istiyoruz. Süper Lig projesini yürüten kulüplerden biri olan Barcelona, ​​bu kararın futbol dünyasındaki tekele karşı çıkarak Avrupa’da elit düzeyde yeni bir futbol rekabetinin önünü açtığını düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.