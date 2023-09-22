Avrupa Konseyi, Türkiye'ye AİHM'in Demirtaş ve Kavala hükümlerini yerine getirme çağrısı yaptı

Avrupa Konseyi, Türkiye'ye bir kez daha Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM hükümlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının icrasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin toplantısı Strasbourg'da yapıldı. Komite, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısını tekrarladı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Komite, Osman Kavala hakkında geçen yıl başlatılan 'ihlal prosedürü' kapsamında herhangi bir yaptırım planı açıklamadı. Bu dosyayla ilgili AİHM hükümlerini, bu hükümler temelinde Komite'nin önceki kararlarını ve AİHM kararlarıyla ilgili Türkiye'nin yükümlülüklerini bir kez daha hatırlatmakla yetindi.

Osman Kavala'nın avukatları ise 30 Ağustos 2023 tarihinde Strasbourg'a ilettikleri bir görüşte AİHM hükümlerinin hâlâ yerine getirilmediğini belirtti. Avukatlar, Bakanlar Komitesinden Türk makamlarıyla en üst düzeyde temasa geçilmesini, Adalet Bakanlığı'ndan kapsamlı ve doğru bilgi talep edilmesini, Anayasa Mahkemesi'ne AİHM hükümlerini tam olarak ve ivedilikle yerine getirme çağrısında bulunulmasını ve Kavala'nın TV dizilerinde 'suçlu' gibi gösterilmesinin kınanmasını istedi.

DEMİRTAŞ'A ALTERNATİF FORMÜL

Bakanlar Komitesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dosyasında da diyaloğu ön plana çıkardı. Komite, AİHM hükümlerine rağmen Demirtaş'ın serbest bırakılmamasının, 'ulusal makamların AİHM ve Bakanlar Komitesi kararlarını dikkate almadıklarına yönelik kanıyı kuvvetlendirdiğini' vurguladı. Demirtaş için, "Hakkında AYM önündeki sürecin sonlanması beklenene kadar tutukluluk dışındaki önlemler de incelenerek, derhal serbest bırakılması" çağrısını yineledi.

Avrupa Konseyi üyesi devletler ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterine, "Demirtaş'ın tutukluluk halini Türk makamlarıyla temaslarda gündeme getirme" çağrısında bulunulan kararda, dosyada ilerleme olmaması halinde konunun Aralık 2023'te Strasbourg'daki AİHM hükümleri gündemli toplantıda yeniden ele alınacağı bildirildi.

Bakanlar Komitesi, Kavala ve Demirtaş hakkındaki AİHM hükümleri temelinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 'yürütmeye karşı bağımsızlık ve tarafsızlığının sağlanması' için gerekli tüm önlemlerin alınmasını da talep etti.

Bakanlar Komitesi geçtiğimiz yıl, AİHM’in 'derhal serbest bırakılması' kararı verdiği halde Kavala’nın hala tutuklu bulunması nedeniyle Türkiye aleyhinde 'iptal prosedürü' başlatmış, yaz toplantısında ise hükümetten derhal adım atmasını istemişti.