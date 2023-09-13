Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raporu kabul edildi: Bu şartlarda üyelik süreci devam edemez

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Sánchez Amor’un hazırladığı ve AP Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen Türkiye raporu, AP Genel Kurulu'nda 18'e karşı 434 oyla kabul edildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor'un hazırladığı Türkiye raporu, bugün AP Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Rapora ilişkin yapılan açıklamada, “AP üyeleri, Türk hükümeti yönünü değiştirmedikçe, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinin mevcut koşullar altında devam edemeyeceğini belirtmektedir. Türk hükümetini, AB'yi ve üye devletleri mevcut açmazı kırmaya ve daha yakın bir ortaklığa doğru ilerlemeye çağıran AP üyeleri, AB-Türkiye ilişkileri için paralel ve gerçekçi bir çerçeve bulunmasını önermekte ve Komisyon'u olası formatlar üzerinde çalışmaya çağırmaktadır” ifadelerine yer verildi.