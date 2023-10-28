Avukat Feyza Altun: Polat ailesinden tehdit alıyorum

Avukat Feyza Altun, haklarında kara para aklama iddiaları nedeniyle MASAK'ın inceleme başlattığı Dilan Polat ve Engin Polat çifti tarafından sahte hesaplar aracılığıyla tehdit aldığını iddia etti.

Avukat Feyza Altun, gazeteci Erk Acarer'in yayınına katılarak haklarında kara para aklama iddialarının ardından MASAK'ın şirketlerini incelemeye başladığı Polat ailesi tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Altun, sosyal medya hesabından aldığı tehdit mesajlarını da paylaşarak, “Hesabı 'aileden birinin' kullandığını biliyorum” dedi.

Feyza Altun "Bana 'Yakından izliyoruz seni, ne yaptığını biliyoruz. 10 kişilik listenin başındasın' dediler. Ben de 'Gelin vurun, en fazla onu yapabilirsiniz' dedim" şeklinde konuştu.

T24'ün aktardığına göre, “Bu mesajları atan kişi, adım kadar eminim aileden biri. Mesajlaşmada sansürlediğim yeri görüyorsun. Orayı asla söylemeyeceğim. Kimsenin özel hayatı beni asla ilgilendirmez ama burada benim çoğuma laf ettiği için ben de özel bir şey yazdım. Delirdi onu yazınca. Orada emin oldum, aileden biri" diyen Altun, "Sosyal medyacım araştırdı, bu hesap 2021 yılında açılmış. 2 kere isim değiştirmiş. Hesabın ilk ismi; 'siladogufan'. E-mailini de buldum. Avukatım suç duyurusunda bulundu. Ben bunu bulacağım" dedi.

Altun "Bu arada, VPN kullanıyor. VPN de Gürcistan gösteriyor. Gürcistan olması da çok manidar" diyerek Polat ailesinin yurt dışı bağlantısına da dikkat çekti.

"AYAĞIM TAKILSA SORUMLUSU POLATGİLLERDİR"

Feyza Altun, sosyal medyadan paylaştığı tehdit mesajlarına ait ekran görüntülerine ise şu notu düştü:

"@wone_siberbacsks isimli hesaptan Polatgiller adına tarafıma savrulan tehditler… İzleniyormuşum, sesimi kesmessem sesim kesilecekmiş, ne yaptığımı biliyorlarmış shss evde oturuyorum bunu öğrenmekte zorlanmamışlardır adliyeye falan gidiyorum. Büyün kamuoyuna duyuruyorum ayağım takılsa sorumlusu Polatgillerdir. Gelin kesin bakalım sesimi nasıl keseceksiniz."