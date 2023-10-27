Avukatlar, Can Atalay için adliyede nöbete başladı

TİP Parti Meclisi (PM) Üyesi Avukat Özgür Urfa, avukatların bugün 11.00'den itibaren AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Can Atalay için adliyede nöbete başladıklarını duyurdu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) avukatları, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Can Atalay için verdiği ihlal kararını hâlâ değerlendirmemesi üzerine adliyede oturma eylemine başladı.

TİP PM Üyesi Özgür Urfa, AYM’nin tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararı sonrasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi ile gelinen son duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Atalay’ın ve TİP’in avukatları olarak tahliye talepli dilekçe verdik ancak duruşmalar bitince öğlen saatlerinde Mahkeme Başkanı’nın adliyeden ayrıldığı ve dönmeyeceği söylendi. Durumla ilgili Başsavcı ve Başsavcı vekili ile görüşme taleplerimiz de reddedildi.

"DOSYANIN AKIBETİNİ SORACAĞIZ"

Bugün sabah saatlerinde dosyanın avukatları ve parti avukatları olarak yeniden mahkemeye gidecek ve kararın akıbetini soracağız. Saat 11.00 itibarıyla ise avukatlar adliyede karar verilene kadar nöbet tutmaya başlayacak.”

Adalet İçin Hukukçular'ın sosyal medye hesabından yapılan paylaşımda da oturma eyleminde çekilen bir fotoğrafa yer verildi.

Anayasa Mahkemesi kararının uygulanarak TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın derhal tahliye edilmesi için Çağlayan Adliyesinde başlatılan oturma eylemi devam ediyor. pic.twitter.com/4uvB670fk0 — Adalet İçin Hukukçular (@adaletsosyalizm) October 27, 2023

TBB: "ATALAY DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

Bir açıklama da Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) geldi. TBB, "Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi güvenliği ve hürriyetini de ihlal eden bu çok yönlü hukuka aykırılık derhal sonlandırılmalı ve halkın oylarıyla milletvekili seçilen Avukat Can Atalay serbest bırakılmalıdır" dedi.