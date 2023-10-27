Can Atalay’ı serbest bırakın: Aksi düşünülemez

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dün karar almadı. Avukatlar tahliyenin aksinin düşünülemeyeceğini belirterek Çağlayan Adliyesi'nde oturma eylemi yaptı.

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), tarafından hakkında hak ihlali verilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay dosyasında kısa kararın detayları ortaya çıktı. Kısa kararda, kararın bir örneğinin, "başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi" için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmedildiği belirtildi. AYM'nin kısa kararında ayrıca hak ihlali nedeniyle Atalay'a net 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildiği bildirildi.

13. Ağır Ceza Mahkemesi dün kararı görüşmek için toplandı. Mahkemenin kararı bugün vermesi bekleniyor. Avukat Deniz Özen BirGün'e yaptığı açıklamada AYM kararının aksinin düşünülemeyeceğini ve bir an önce uygulanması gerektiğini söyledi. Özen, kararın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görüşülüp cezaevine gönderilmesinin beklendiğini kaydetti.

AVUKATLARDAN OTURMA EYLEMİ

Öte yandan Atalay'ın meslektaşları ve arkadaşları, AYM kararını uygulaması beklenen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bulunduğu Çağlayan Adliyesi'nde bir araya geldi.

Adliye içinden alkışlarla dışarı çıkan avukatlar, Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. İlk sözü alan Avukat Kemal Aytaç, "Karar dün verildi ama biz hâla bekliyoruz. Kimseden bilgi alamıyoruz. AYM'nin kararı mahkemeye geldi mi bilmiyoruz. Endişemiz var" diye konuştu.

Aytaç'ın ardından basın açıklamasını Avukat Muzaffer Değirmenci okudu. Açıklamada, AYM'nin kararlarının kesin olduğuna vurgu yapıldı. Kararın gerekçesinin beklenmesine gerek olmadığına değinen Değirmenci, "Adalet Bakanı'nın kararın gerekçesinin beklenmesine yönelik açıklaması hukuki ve ahlaki değildir. Atalay'ın derhal tahliyesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Avukatlardan Akçay Taşçı ise Türkiye'de hukuka uygun herhangi bir adım atılmadığına değindi. "Başka bir hukuk kepazeliğine izin verilmemesi gerekiyor" diyen Taşçı, Can Atalay'ın bir an evvel tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Açıklamanın ardından oturma eylemi gerçekleştirdi.