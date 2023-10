Kararı uygulayın, Atalay’ı serbest bırakın

AYM’nin tutuklu milletvekili Atalay hakkındaki hak ihlali kararının ardından Atalay’ın avukatları tahliyenin gerekçeli karar beklenmeden derhal gerçekleştirilmesini istedi.

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi davasında, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen mahkûmiyet kararı onanmadan önce milletvekili seçilen Can Atalay hakkında hak ihlaline hükmetti.

Yüksek Mahkeme, Atalay'ın bireysel başvurusunu dün görüştü. AYM, 25 Nisan 2022’den beri Marmara Cezaevi’nde tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ‘seçilme’ ile ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ haklarının ihlal edildiğine karar verdi. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için karar, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. AYM’nin ihlal kararının ardından yerel mahkemenin yapması gerekenler şöyle:

• Yargılama işlemlerine başlanması.

• Mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması ve ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması.

• Başvurucunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi.

• Yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi.

UYGULAMAYA KONMALI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kararın ardından ilişkin “Gerekçeli karar doğrultusunda elbette ki işlem yapılır” dedi. Hukukçulara göre gerekçeli kararın yazılması beklenmeden Atalay’ın derhal serbest bırakılması gerekiyor.

Kararı BirGün’e değerlendiren Atalay’ın avukatı Deniz Özen, Yargıtay’ın 6 ay önce vermesi gereken kararı AYM’nin yerine getirdiğini belirtti. Tahliyenin artık zorunlu olduğunu vurgulayan Özen, sözkonusu kararla birlikte bir milletvekilinin cezaevinde tutulmasının suç olarak tescillendiğini aktardı. “AYM’nin kararı artık bir zorunluluk ve bağlayıcı” diyen Özen şöyle devam etti: “Karar, ilk derece mahkemesine gittiği an tahliye edilmesi gerekiyor. Adalet Bakanı Tunç’un açıklamalarının hiçbir önemi yok. Bu karar kesin. Eğer hâlâ bir hukuk devletinden bahsedebiliyorsak verilen hak ihlali kararı bir an önce uygulanmalı ve Can tahliye edilmek zorundadır.”

BAKANI İLGİLENDİRMİYOR

Daha önce benzer bir AYM başvurusunu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için yapan avukat Yiğit Acar ise BirGün’e yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “Karar karardır, kararın gerekçesini gördüğünüzde bir farklılık yok. Karar kesindir. Zaten Adalet Bakanı yetkili değil. Yerel mahkemenin kararı da onu ilgilendirmiyor. Yerel mahkeme AYM’nin kararını da uygulamak zorunda. Can’ın acilen tahliye edilmesi gerekiyor.”

ATALAY’IN YERİ MECLİS KOLTUĞU

AYM’nin kararı sonrasında siyasetçiler, siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri tarafından yapılan açıklamalarda, Atalay’ın derhal serbest bırakılması istendi.

TİP’in başlattığı Özgürlük Yürüyüşü’nün 25’inci gününde karara ilişkin konuşan Genel Başkan Erkan Baş, “Hatay halkının, memlekette ezilen, yok sayılan, susturulmak istenen milyonlarca insanın ortak bir mücadelesi sonucunda nihayet mahkeme de bunu tescil etmiş oldu. Bu Özgürlük Yürüyüşü’nü, Can’ın fiziken aramızda olduğu özgürlük mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Diğer açıklamalarsa şöyle:

SOL Parti: Hak ihlali kararı uygulanarak TİP Milletvekili Can Atalay en kısa zamansa serbest bırakılmalıdır. Gezi davası ve siyasi talimatlara dayanarak haksız ve hukuksuz kararlarla cezaevlerinde tutulan tüm tutuklular serbest bırakılmalıdır.

HEDEP: AYM’nin Atalay’ın seçilme hakkına ilişkin verdiği hak ihlali kararı derhal uygulanmalıdır. Can Atalay’ın yeri halkının yanı ve parlamentodur. Halkın iradesine yönelik gasp siyasetine son verin.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: AYM’nin Atalay için verdiği hak ihlali kararı, ülkemizde kırıntısı kalan demokrasi ve yargı bağımsızlığı için hayati öneme sahiptir. Bu kararı derhal yerine getirilmeli, ülkemiz bu utançtan kurtulmalıdır.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç: Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, AİHM içtihatları doğrultusunda meslektaşımızın seçmenlerin iradesi doğrultusunda yasama görevini yerine getirmesi demokratik hukuk devletinin gereğidir.

Gezi Savunması: İhlal edilen Can Atalay’ın özgürlüğü kadar Hatay halkının da iradesidir. Her geçen saat ihlali artırıyor. Derhal tahliye bekliyoruz.