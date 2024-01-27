Avustralya, çalışanlarıyla ilgili iddialar üzerine UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı

Avustralya, UNRWA'nın bazı çalışanlarının 7 Ekim saldırılarına karıştığına yönelik İsrail yetkililerinin iddiaları sonrası bu kuruluşa sağladığı fonu geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Dünya 27.01.2024 17:28 Giriş: 27.01.2024 17:28

Güncelleme: 27.01.2024 17:30 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Avustralya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının 7 Ekim saldırılarına karıştığına yönelik İsrail yetkililerinin iddiaları sonrası kuruluşa sağladığı fonu geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığı yönündeki iddialardan "derin endişe" duyduğunu ifade etti. Wong, iddialar nedeniyle UNRWA'ya sağlanan finansal desteğin geçici olarak durdurulduğunu belirterek, "Avustralya, soruşturma konusunda UNRWA ile yakın temas halinde olacak ve uluslararası ortaklarla istişarelerde bulunacak" değerlendirmesinde bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, söz konusu iddiaların acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA, İsrail'in iddialarının ardından harekete geçerek bazı personelini işten çıkarmış ve iddialara yönelik soruşturma başlatmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı da söz konusu iddialar araştırılırken UNRWA'ya sağladığı fonları geçici süre durdurma kararı aldığını duyurmuştu. UNRWA personeline 7 Ekim soruşturması: ABD ve İtalya para akışını durdurdu İsrail hava yolu şirketi, soykırım davası açan Güney Afrika'ya uçuşları durduracak