Avustralya'daki AVM saldırısı: Saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Fransız yurttaşına süresiz vize

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sydney kentindeki alışveriş merkezinde 6 kişiyi öldüren bıçaklı saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Fransız yurttaşına süresiz vize hakkı tanınacağını açıkladı.

Avustralya'da altı kişinin ölümü ile sonuçlanan bıçaklı saldırı sırasında saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Fransız yurttaşı Damien Guerot'a süresiz vize ödülü verildi.

BBC'nin haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "cesaretine" teşekkür ettiği Fransız yurttaşı Damien Guerot'un bir ay içerisinde sona erecek olan vizesine ilişkin, "Guerot'un vizesini yenilemekle ilgili bir sıkıntı yaşamamasını sağlayacağım" dedi.

Guerot'un istediği kadar ülkede kalabileceğini söyleyen Albanese, "Her ne kadar Fransa için kayıp olsa da Avustralya vatandaşı olmasından mutluluk duyacağımız biri. Olağan dışı cesaretinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Saldırganı yürüyen merdivenlerde uzaklaştırmaya çalıştığı videonun dünya genelinde yayılması sonrasında ülkede "kahraman" olarak nitelendirilen Guerot, "Geldiğini gördük ve durdurmamız gerektiğini düşündük" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Avustralya'nın Sidney kentinde bir alışveriş merkezine düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş, saldırgan polis tarafından öldürülmüştü.

Avustralya polisi saldırganın kadınları doğrudan hedef aldığını açıklamıştı.