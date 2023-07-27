Avusturyalı futbolcu Stefan Lainer'e kanser teşhisi kondu

Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, takımda forma giyen oyuncularından Stefan Lainer'e kanser teşhisi konulduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Hepimiz arkandayız, Stevie" denildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Mönchengladbach forması giyen defans oyuncusu Stefan Lainer'e kanser teşhisi kondu.

Borussia Mönchengladbach'dan yapılan açıklamada, "Stefan Lainer birkaç ay boyunca sahalardan uzak kalacak. 30 yaşındaki sağ beke, yapılan sağlık muayenelerinin ardından lef kanseri teşhisi konuldu. Birkaç ay tedavi görecek. Hepimiz arkandayız, Stevie" ifadeleri kullanıldı.

Stefan #Lainer wird Borussia mehrere Monate lang fehlen. Im Rahmen einer medizinischer Untersuchungen wurde bei ihm eine Lymphknotenkrebserkrankung diagnostiziert. Zur Behandlung muss sich Stevie einer mehrmonatigen Therapie unterziehen.



Stevie, wir stehen hinter dir 💚 — Borussia (@borussia) July 27, 2023

Avusturyalı milli oyuncunun sağlık durumuna ilişkin, "Kanser çok erken teşhis edildi ve ilaçla tedavi edilebilir. Tam sağlığına kavuşma şansı son derece yüksek ve profesyonel spor da dahil olmak üzere normal bir yaşam hala mümkün olabilir. Stevie'ye mümkün olan en iyi tedaviyi sağlamak için elimizden geleni yapacağız" bilgisi verildi.