Real Madrid'in eski yıldızı Real Betis'te

Real Madrid'de 9 sezon forma giydikten sonra takımdan ayrılan ve geçen sezon 6 ay Sevilla'da forma giydikten sonra ocak ayında serbest kalan 31 yaşındaki Isco, yeni sezon için Real Betis ile anlaştı.

Gazeteci Fabrizio Romano, Isco'nun Betis ile anlaşmasındaki en büyük payın Real Betis'in teknik direktörü Manuel Pellegrini'ye ait olduğunu yazdı. Pellegrini ile Isco 10 sene önce Malaga'da da birlikte çalışmışlardı.

Isco to Betis, here we go! Agreement in place for one year deal, wanted by the manager Manuel Pellegrini 🟢🇪🇸



Isco was available as free agent — he has just completed main part of medical tests as new Betis player. pic.twitter.com/ENbvX0jOmy