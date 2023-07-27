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Real Madrid'in eski yıldızı Real Betis'te

Real Madrid'in eski yıldızlarından Isco, Real Betis ile anlaştı.

Spor
  • 27.07.2023 09:40
  • Giriş: 27.07.2023 09:40
  • Güncelleme: 27.07.2023 09:52
Kaynak: Haber Merkezi
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Real Madrid'in eski yıldızı Real Betis'te

Real Madrid'de 9 sezon forma giydikten sonra takımdan ayrılan ve geçen sezon 6 ay Sevilla'da forma giydikten sonra ocak ayında serbest kalan 31 yaşındaki Isco, yeni sezon için Real Betis ile anlaştı.

Gazeteci Fabrizio Romano, Isco'nun Betis ile anlaşmasındaki en büyük payın Real Betis'in teknik direktörü Manuel Pellegrini'ye ait olduğunu yazdı. Pellegrini ile Isco 10 sene önce Malaga'da da birlikte çalışmışlardı.

Malaga'da forma giydikten sonra 2013 yazında Real Madrid'e transfer olan Isco, ilk yıllarında oldukça iyi performans göstermesine rağmen özellikle pandeminin ardından ciddi bir form düşüklüğü yaşamış ve kadrodaki yerini kaybetmişti. 

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