Aydın'daki asansör kazası: Firma yetkilisi M.B. tutuklandı

Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Güzelhisar kız öğrenci yurdunda meydana gelen ve üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüne sebep olan asansör kazasına ilişkin asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. gözaltına alındı. M.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

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Fotoğraf: İHA

Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın öldüğü asansör kazasında firması yetkilisi tutuklandı. Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi. İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüphelinin burada ifade verdi. M.B. buradaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sona eren M.B. tutuklandı. Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. KYK yurdundaki faciada yeni iddia: Asansör kırmızı etiketle mi çalıştırıldı? Yurt müdüründen tepki çeken 'nasihat': "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme asansöre"