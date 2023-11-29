Ayhan Akman ‘kurtuluş’ hikayesini anlattı: Gerizekalıyım ama o kadar da değil

Seçil Erzan’a yüksek kâr beklentisiyle verdiği parayı nasıl kurtardığını gazeteci Fatih Altaylı’ya anlatan eski futbolcu Ayhan Akman, “Abi geri zekalıyım diyorum ama o kadar da değil… Parayı verdim ama sürekli belge, dekont, kayıt peşindeyim. Neredeyse her gün arayıp belge nerde, dekont nerde diyorum. Sonunda ‘Dekontu sen veremeyeceksen ben genel müdürlüğe gidip onlardan kendim isterim’ dedim ve bu durumu üst yönetime şikayet edeceğimi söyledim. Bunun üzerine bana paramı geri verdi” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gündemindeki “yüksek getirili fon vaadiyle” dolandırıcılık olayında eski Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan’a para veren ve daha sonra geri alabilen isimlerden biri olan Ayhan Akman, yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fatih Altaylı’ya konuşan Akman, kendisine Fatih Terim’den ya da diğer futbolculardan bahsedilmediğini, yurt dışında özel bir fondan söz edildiğini belirtti. Akman, “Dekont vermeyecekse şikâyet edeceğimi söyledim, parayı geri verdi” ifadelerini kullandı.

Adını taşıyan internet sitesindeki yazısında, “Akman, bu rezaletten para kaybetmeden çıkmayı başarmış ender kişilerden biriydi” hatırlatmasını yapan Altaylı, “Youtube kanalımdaki konuşmamda ‘Parasını kaybedenler açısından bir vergi kaçağı söz konusu değil ama Semih Kaya ve Ayhan Akman buradan bir gelir elde ederek çıkmışlarsa onların bir vergi incelemesine tabii olmaları gerekir’ deyince dün Ayhan Akman aradı” diye yazdı.

Altaylı, Ayhan Akman’ın futbolcu olarak Galatasaray’a transfer olduğu 2001 yılından beri tanıdığını, o yıllarda Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı olduğunu belirtti.

Akman, Altaylı’nın sorularına şu yanıtları verdi:

“BENİ ŞUBEYE DAVET ETTİ, KALKTIM GİTTİM”

“Abi, ben bu Seçil Erzan’ı 10-12 yıldır tanırım. Benim hayatım Florya’da geçti. Kulüp orada idi, evim kısa bir süre oturduğum Göktürk dışında 23 yıldır Florya’da. Bu yüzden de yıllardır hep Florya’dayım ve haliyle bankamız da Florya Denizbank. Çünkü kulüp de Denizbank’la çalışırdı. Ben de Seçil Erzan’ı oradan tanırım. Tüm param da hep Denizbank’ta idi. Burada da normal bankacılık işlemleri dışında hiç işim olmadı.

Ta ki, geçen Haziran’a yani 2022 Haziran ayına kadar. Tam gününü hatırlamıyorum ama telefonum çaldı, Seçil Erzan aradı. Beni şubeye davet etti.

Kalktım gittim.

Bana uzun süredir bankanın müşterisi olmam nedeni ile çok kârlı bir teklif yapacağını söyledi. Önce anlamadım.

Bankanın yurt dışında oluşturduğu bir fon var, çok yüksek getirili. Sadece bankanın çok iyi müşterilerini bu fona aldıklarını, sınırlı olduğunu benim de yıllardır banka ile çalışmamdan dolayı bana bu teklifi yaptığını söyledi. Israrla yurt dışı bir fon olduğunu ve gizli olduğunu söylüyordu.”

Fatih Terim’in adı verildi mi?

“Yok abi, hiçbir isim vermedi. Ne Fatih Hoca ne başka biri. Diğer futbolcuların da orada olduğunu söylemedi. Yurt dışında yüksek getirili bir uluslararası fon dedi. Hiç kimseden de haberim yoktu. Bir tek ben varım zannediyordum.”

“ABİ GERİZEKALI OLDUĞUM İÇİN…”

Parayı nasıl verdin?

“Abi, geri zekalı olduğum Denizbank’taki hesabımdan çektim ve kendisine verdim.”

Resmî bir belge, bir dekont, bankacılık sisteminde bir kayıt yok muydu?

“Abi geri zekalıyım diyorum ama o kadar da değil. İstedim elbet. O an veremedi. Birtakım bahaneler uydurdu. Merkeze gidecek sonra kayıt sonra gelecek falan bir şeyler anlattı.”

Peki, sen paranı nasıl kurtardın?

“Anlatacağım abi. Parayı verdim ama sürekli belge, dekont, kayıt peşindeyim. Neredeyse her gün arayıp belge nerde, dekont nerde diyorum. Sonunda ‘Dekontu sen veremeyeceksen ben genel müdürlüğe gidip onlardan kendim isterim’ dedim ve bu durumu üst yönetime şikayet edeceğimi söyledim. Bunun üzerine bana paramı geri verdi. Zannederim geçen şubat ayı falandı. Ve abi emin ol benim ne Arda’dan ne diğerlerinden haberim yoktu. Ben tek salak kendimi zannediyordum. Bilsem onları da uyandırmaz mıyım? Gerçi o saatten sonra uyandırsam ne olacak. Herkes parayı kaptırmış meğer.”

Peki, faiz aldın mı?

“Yok abi ne faizi! Ne yatırdıysam onu aldım. Hatta eşim bile kızdı o zaman bana 6-7 ay boşuna kaybettim diye. Şimdi şükrediyoruz parayı kurtardığımıza.”