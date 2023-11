Futbolda dolandırıcılık davası: Seçil Erzan'ın tüm ifadeleri yayınlandı

Aralarında futbolcuların da yer aldığı onlarca kişiyi "yüksek faizli gizli fon" vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın tüm ifadeleri yayınlandı.

Aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Fernando Muslera gini ünlü futbolcuların da yer aldığı onlarca kişiyi "yüksek faizli gizli fon" vaadiyle dolandırdığı iddia edilen DenizBank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın duruşmada ve savcılıkta verdiği tüm ifadeler yayınlandı.

Hazırlanan iddianamede 25 milyon dolar ve 7 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla, Erzan hakkında 66 yıldan 216 yıla kadar hapis talep ediliyor. Davanın baş sanığı Seçil Erzan ise bazı sporcuların parasının battığını ancak ismi mağdur olarak geçen bazı futbolcuların da verdiklerinden kat kat fazlasını aldığını ve bu kişilerin tefecilik yaptığını öne sürüyor. İddianameye ve anlatımlara göre, en büyük para kaybını Arda Turan ve Emre Belözoğlu yaşadı.

T24'den İlhan Çelik'in haberine göre Erzan, hangi isimlerden tehdit aldığını, yıllar boyu boyu sahte belgelerle elden aldığı milyon dolarları nasıl topladığını kendi sözleriyle anlattı. Seçil Erzan'ın bu zamana kadar verdiği tüm savcılık ve duruşma ifadeleri şöyle:

"Her şey gereksiz 'Ben yaparım' özgüveniyle başladı. Benim görmezden geldiğim küçük küçük şeyler meğer çok çok büyük şeylermiş. Bu hayat banka müdürü Seçil Erzan olmaktan daha zormuş. Genel müdürümüz bize, 'Benim şube müdürlerim kaptanlarımdır. Çıplak ayakla kor üstünde yürür' derdi. Ben Şubat ayına kadar korların üstünde yürüdüm. Hiçbir yanlışım olmadı. Ben batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım. Dolandırıcı olsam gemi batar ben kurtulurdum. Suça konu olan bakiyenin bende olmadığı, bu bakiyeyi bir yerde saklamadığımı, bununla bir şeyler almadığımı salondakilerin bildiğini çok iyi biliyorum. Bakiyenin 45 milyon olmadığını bildiklerini de biliyorum. İddianamede adı geçenlerle paradan para kazanma konusunda ortak noktamız vardı. Çok iyi çalışandım, çok iyi iş yapardım bu yüzden o camiada bilinirliğim oldu. Ben dolandırıcı değilim. Beni ben dolandırdım. Son dönemde bir şeyler ortaya çıktı. Ben Galatasaray kulübüne yakın olduğum için oyuncuların parasını değerlendirme konusunda elimden geleni yapıyordum. Ben insanların parasını üzerime almadım. Birileri beni dolandırdı. Dışarıda parayı değerlendireceğimi düşündüm ve evimi defalarca ipotek ettim. Arabamı sattım her şeyimi sattım."

'FAİZ ADI ALTINDA AZA TAMAH ETMEMELERİ BENİ BU HALE SOKTU'



"Faiz adı altında bu insanların aza tamah etmemeleri, çok kazanmak istemeleri beni bu hale soktu. Şubat ayından sonra ben baskı altına girdim. Bu insanlar 7/24 beni rahatsız ettiler. Çok kötü olaylar yaşadım, evimi bastılar, silahla tehdit ettiler, mermi gösterdiler, işten attıracağız diye tehditler ettiler. İnsanların hepsi kâğıt parçası istiyorlardı çünkü o kâğıtlar 'ben size borçluyum' demekti. Amacım orada ben size parayı ödeyeceğim demekti. Ben hesap kitap yapamadığım da bana yardımcı olmalarını istediğim insanlar oldu. Bana dolandırıcı dedirtmeyin. Ben dolandırıcı olsaydım kimseye senet vermezdim. Ben canımla buradayım. Nisan ayından beri sağlıklı düşünemiyorum. Ben çok korkak biriyim. Ben 45 milyon dolar değil bin dolar bile kaçıramam. 11 Nisan'da biz bunların hesap kitabını yapmaya başlamıştık. Evime gelerek beni darp ettiler. Çok özür dilerim, çok üzgünüm. Ben banka dolandırıcılığı yapsaydım cebimde para olurdu. Bu salondaki herkes benim etimden sütümden faydalandılar. Ben sadece canımla kaldım. Ben bankadan para alıp vermesem de kendi malımı satıp onlara para verdim. Ben kaçmadım, gitmedim. Amacım kimseyi dolandırmak değildi. Basiretli bir bankacıydım. Ben dolandırıldım. İnsanlar benim sayemde mülk sahibi oldu."

FATİH TERİM'DEN 300 BİN DOLAR



2011 yılında Florya şube müdürü oldum. 2020 yılına kadar kimseye borcum yoktu. Bu dönemde yakınlarım bana para verir değerlendirirdim. O dönem halka arza filan giriyordum kendi hesabımdan. Bu insanlarda saygın insanlardı. Paramın yetmediği yerde kredi çekiyordum. Bakiyenin birilerinin evlerinde arabasında kolundaki saatlerinde yazlıklarında, birilerinin cebinde olduğunu biliyorum ben. Adı geçen herkesle ortak paydamız paradan para kazanmaktı. Bu işlemlerden komisyonda almıyordum. 2020 yılında Galatasaray camiasında saygın biri 300 bin dolar para vermişti. Sonrasında o dönemde kulüpten ayrıldı. O kişi kendisi elden parasını teslim etti, o parayı değerlendiriyordum. Bana verdiği paradan çok çok fazla istemeye başlayınca hayır diyemedim. İstediği zaman 50-100 bin gibi ona geri gönderiyordum" dedi. Mahkeme başkanının 300 bin dolar veren kişinin kim olduğunu sorması üzerine Erzan, Fatih Terim cevabını verdi.

'KAZANDIRAMAYINCA DOLANDIRICI OLDUM'



Seçil Erzan, "Fon adı altında kimseden para almadım. Bana herkes çok para kazanmak için ikna olmuş şekilde geldi. Fon adı altında para aldığım kişiler oldu. Emre Belözoğlu bana Volkan Bahçekapılı'nın referansı ile geldi" dedi. Volkan Bahçekapılı'nın avukatı, Bahçekapılı'nın kendisine nasıl ulaştığını sordu. Erzan, "Volkan Bahçekapılı'nın ailesi beni tanır, çok severdi. Oradan bildiği için geldi" dedi. Bunun üzerine Bahçekapılı'nın avukatı tekrar, "Ailesinden kim?" diye sordu. Bunun üzerine Seçil Erzan, "Fatih Terim" şeklinde konuştu. Savunmasının sonunda Erzan, "Kazandırırken Seçil'dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum" ifadelerini kullandı. Duruşma diğer sanıkların savunmasıyla devam ediyor.

2011-2012 yıllarında borsada aldığı kâğıtlarla battığını söyleyen Erzan, güvendiği isimlerden yatırım vaadinde bulunarak para almış ve zararını kapamaya başlamış

(Seçil Erzan'ın, savcılık tarafından alınan ilk ifadesi)

"Ben yakın zamana kadar Levent Denizbank Şube Müdürü olarak çalışmaktaydım ancak hali hazırda işten el çektirildim. Şöyle ki yaklaşık 10 sene Çorlu'da yine şube müdürü olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında Denizbank Bahçeşehir Şube Müdürlüğü'ne atandım. O dönemden hiçbir sıkıntım yoktu. 2011 yılında teyzemin oğlunun yatırım söylemleri üzerine Hatek isminde spekülatif bir kâğıt alıp borsaya girdim. Aldığım bu kâğıt 3 günde battı ve 1.000.000 TL zarar ettim. Ben her fırsatta bu zararı nasıl karşılarım diye düşünmeye başladım. 15 ay sonra Florya Denizbank Şubesine Şube Müdürü olarak atandım. Bu benim için büyük mutluluk vericiydi. Her şey yolundaydı. İşimi de çok seviyordum. Fakat önceki zararımı kapatmak adına tekrar hisse senedi satın aldım. Aldığım bu kâğıt da batınca zararım iyice büyüdü. O zamandan bu zamana kadar tanıdığım, güvendiğim insanlardan yatırım vaadinde bulunarak para aldım. Geriye dönük oluşan zararları kapatmaya başladım fakat şöyle ki 2023 yılında olaylar ters gitti. Daha doğrusu 2021 yılından sonra iyice çıkmaza girdim.

"BÜLENT BEY'İ KANDIRDIM"

"Bana sormuş olduğunuz Bülent Çeviker Florya şubesinden uzun yıllardır tanıdığım, sevdiğim bir kişiydi. Benim borcum git gide yükseldiği için çıkış yolu olarak Bülent Çeviker'den para almayı düşündüm. Şöyle ki kendisine bir fona gireceğimi ancak küçük meblağlar ile bunun mümkün olmadığını, çok büyük müşterilerden topladığım parayı bir araya getirip bu fonu satın alabileceğimi söyledim. İlk başta 3.000.000 Doları istedim fakat Bülent bey bana 2.118.000 Amerikan doları verebileceğini söyledi. Ben tam olarak yatırım vaadinde bulundum. Bülent Bey'de kabul etti. Daha doğrusu ben "bizim çok büyük özel müşterilerimize yaptığımız işlemler var. Bunları banka içerisinde yapmıyorum. Bankanın ayrı özel bir bölümü olup sadece çok zengin müşteriler ile yaptığımız işlemlerdir. Bu sebeple parayı hesabınızdan çekin ve banka dışında bana teslim edin." diyerek Bülent Bey'i kandırdım. Bu görüşme hatırladığım kadarıyla 2023 yılının Şubat sonunda gerçekleşti. Daha sonra Bülent Bey hesabındaki 2.118.000Amerikan dolarını çekmiş ve eşi İnci Çeviker ve oğlu aracılığı ile yine bana güvenen Ali Yörük isimli konuyla hiç ilgisiz biri ile parayı teslim aldırdım.

Ben bu parayı alır almaz 5 dakika dahi beklemeden daha önce ödeme bekleyen bana güvenip daha önce para veren kişilere ödeme yaptım. Kime ne kadar ödeme yaptığıma ilişkin liste elimde mevcut ancak kime ne kadar ödeme yaptığımı hatırlamıyorum."

"BELGELERİ KENDİM HAZIRLADIM"



"Bana göstermiş olduğunuz belgelerden -13/02/2023 tarihli üzerinde Denizbank A.Ş Levent Büyükdere Şubesi Seçil Erzan kaşesi basılı imzalı 2.195.000 Amerikan Doları yazılı olan, Bülent Çeviker isimli müşteri hesabından fon satışı yapıldığını içerir yine Denizbank A.Ş Levent Büyükdere Şubesi Seçil Erzan kaşesi basılı imzalı, 31/03/2023 tarihli 3.000.000 Amerikan Doları havale işlemi yapıldığına ilişkin üzerinde imza bulunan bu belgeleri ben hazırladım, üzerindeki kaşeleri ben bastım ve ben imzaladım. Bana inanmaları için bir belge istiyorlardı ben de bu belgeleri banka ile tamamen alakasız bir şekilde kendim hazırladım, kaşeledim, imzalayarak teslim ettim.

Volkan Bahçekapılı'yı evet tanırım. Kendisi Buse Terim'in eşidir. Kendisini Fatih Terim'in damadı olması aracılığı ile tanırım. Çok bir samimiyetim yoktur. Bir gün Volkan Bahçekapılı'yı telefondan aradım, çok kısa süreliğine yüksek getirisi olan bir fon var, aman bu husus duyulmasın, Fatih Terim hocanın da fondan haberi var. Sen de girmek ister misin, dedim. Volkan Bahçekapılı da bana biliyorum, Buse'nin de var hatta, dedi."

EMRE BELÖZOĞLU NASIL DAHİL OLDU?



"Bir sabah saat 7'de bana Volkan Bahçekapılı 'Bu fon hala duruyor mu, Emre Belezoğlu senden haber bekliyor' diye mesaj attı. Sonrasında ben Emre Belezoğlu'nu aradım. Konuyu çok kısaca anlattım. Hem Volkan Bahçekapılı hem de Emre Belezoğlu bana nakit para bulup Volkan Bahçekapılı'nın Levent'teki ofisinde teslim ettiler. Toplamda 2 gün boyunca ben önce 1.400.000 Dolar, sonra 1.492.000 dolar ve son olarak 400.000 dolar parayı 2023 senesi Mart ayı içerisinde elden teslim aldım. Fakat bu zamana kadar Volkan Bahçekapılı'ya herhangi bir ödeme yapmadım. Yine aynı şekilde bana dosya kapsamında Denizbank Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından sunulan 10/04/2023 tarih ve 23ISG041 sayılı Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesi ön inceleme raporunun 10. Sayfasındaki belgeyi bizzat kendim hazırlayıp, imzalayıp teslim ettim. Aslında Volkan Bahçekapılı'dan aldığım parayı Emre Belezoğlu ile beraber teslim etmişlerdir."

"BUSE'DEN ALDIĞIM PARAYI ÖDEYEMEDİM"

"Buse Terim'den de 150-200.000 dolar aldım ancak ondan da aldığım parayı ödeyemedim. Yine Buse Terim'in ofisinin olduğu Levent'ten ofisinden elden teslim aldım ancak onlara herhangi bir belge vermedim. Bana sormuş olduğunuz 10/04/2023 tarih ve 23ISG041 sayılı Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesi ön inceleme raporunun 13. Sayfasında yer alan Emrah Türkekula isimli şahsa Volkan Bahçekapılı tarafından 17.000.000 TL yapılan işlem tamamen gerçek bir işlemdir. Benimle bir ilgisi yoktur.



Evrim Pınar Güzel benim yakın arkadaşımdır. Dermatologtur. Yukarıda anlattığım şekilde Burhan Taşpolat'tan hatırladığım kadarıyla 200.000 dolar aldım. Evrim Pınar'dan da hatırladığım kadarıyla 400-500.000 dolar para almıştım. Aynı şekilde onları da daha fazla para vereceğim vaadiyle kandırmıştım. Şu anda bu durumu anlatırken çok utanıyorum. Burhan Amca'yı çok severdim. Onları kandırdığım için çok pişmanım. Amacım başkasından alıp önceki borcumu ödeyip kurtulmaktı ama daha da bir çıkmaza girdim. Geçen hafta Cuma günü inanın intihar etmeyi düşündüm ama onu da beceremedim. Nuray Şengüler'i tanırım. Nuray Abla benim Florya Şubesinden eski müşterimdir. Toplamda yine fonda hisse senedi alıp satacağımı ve daha fazla para ödeyeceğimi vadederek ondan 12.000.000 TL'ye yakın para aldım ancak ödeyemedim. Kesinlikle Nuray Abla'nın parasını ödeyeceğim. Benim yüzümden çok mağdur oldu. İbrahim Kocabaldır isimli şahsı tanırım. Benim Bozcaada'daki babadan kalma evimin mimarıdır. Yine onu da fon vaadi ile ikna edip 140-150.000 dolar parayı elden aldım ancak bu zamana kadar ona da bir ödeme yapamadım. 10/04/2023 tarih ve 23ISG041 sayılı Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesi Ön inceleme raporunun 20. Sayfasında tarafıma göstermiş olduğunuz dökümanı bizzat ben hazırlayıp İbrahim Kocabaldır'a verdim. Bu dökümanın şube ile bir alakası yoktur. Nazlıcan isimli şahıs benim uzun yıllardır dostumdur. Ben onu kandırdım. Toplamda 600.000 dolar para aldım. Daha doğrusu zaman zaman aldığım paraları da geri ödedim ancak şu anda halihazırda borcum bulunmaktadır. Nazlıcan bana bu parayı yakın çevresinden bulup getirmiştir. Çok pişmanım. Nurettin Gözaçan ve Uğur Gözaçan isimli şahısları tanırım. Baba-oğul olmaktadırlar. Her ikisi de benim Bahçeşehir Şube'sinden müşterimdir. Onlara da para alıp daha fazla vereceğim vaadinde bulundum. Her ne kadar ön raporda tüm şahıslar ile ilgili bir takım bedeller yazılmış ise de bazılarına geri ödemeyi elden yaptım. Bana sormuş olduğunuz kişilere ne kadar ödeme yaptığımı daha sonra dosyanıza sunacağım.

Nurettin ve Uğur Gözaçan'lara 200-250.000 dolar borcum bulunmaktadır. Melis Öztürk Şenel isimli şahıs bir yakınımın arkadaşıdır. 2022 yılında bir gün o kadar çok paraya sıkışmıştım ki kendisinden elden 80.000 dolar nakit para aldım. Ertesi gün benden 160.000 dolar olarak geri aldı. Aslında ilişkimiz burada bitmişti fakat sonrasında ben yine sıkıştığım için yaklaşık bir ay sonra 160.000 doları tekrar teslim aldım fakat bu zamana kadar ödeyemedim."

"ARDA EVİNİ SATIP PARA GETİRDİ"

"Arda Turan'ı Florya Şube müdürü olduğum dönemde Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte çalışıyorduk. Bütün futbolcuları da müşterimiz olsun ya da olmasın hepsini tanırdım. Bir gün Arda Turan'ı aradım ve şubeye davet ettim. Kendisine " bir fon var, 5 koyup 10 alıyorsun ancak acil para gerekli" şeklinde sözler sarf ettim. Arda Turan bana çok yardımcı oldu. Yurt dışından para getirdi. Evini satıp bana para getirdi. Hatırladığım kadarıyla 6.000.000 TL para almıştım. Ancak bu zamana kadar ödeme yaptım. Ana parayı kesinlikle Arda Turan'a geri ödedim. Sadece vadettiğim fazladan parayı ödeyemedim.

Ben annemin babamın tek evladıydım. Hep varlık içerisinde büyüdüm. 2010 yılında almış olduğum bir hisse senedi sebebiyle düştüğüm borç batağından kurtulmak için çok hatalar ettim. Ancak kendilerinden para aldığım çoğu insan ana parayı ödememe rağmen fazladan vadettiğim parayı alamadıklarından dolayı beni daha da sıkıştırdılar. Çok pişmanım, insanları kandırdığım için çok üzgünüm. İnsanlardan para alıp sanki geri çok büyük bedeller ile ödeyeceğimi vadederek onları kandırdım ancak kendimi kandırdım. Ayrıca bu olaylar sebebiyle benden zorla senet alan şahıslar bulunmaktadır. Ancak şu anda isimlerini bildirmek istemiyorum. Fakat çok para alıp ödediğim insanlarda bulunmaktadır. Çok zengin ettiğim insanlar da olmuştur. Fakat bu aşamada kendi mesleğime, kendime çok zarar verdim. Ben halihazırda koruma talebinde bulunmuyorum. Diyeceklerim bundan ibarettir."

"EVİMİN ÖNÜNDE 4-5 ADAM BEKLİYORDU"

Seçil Erzan'ın savcılığa verdiki ikinci ifadesi

"11/04/2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğum ifademi aynen tekrar ederim fakat bu ifadeye eklemek istediğim hususlar bulunmaktadır. Bunları teker teker açıklayacağım. Öncelikle evimde çıkan not kâğıtları benim tarafımdan tutulmuştur. Bu not kâğıtlarını yazan meblağlar doğrudur ancak detaylarını sormanız halinde teker teker açıklarım. Fakat şu hususları da belirtmek isterim ki bu not kâğıtlarından bizzat benim yazdıklarım doğrudur. 8 Nisan Cumartesi günü Denizbank Avrupa-1 Bölge Müdürü Sermin Hanım Çorlu'daki evime beni görmeye geldi. Daha öncesinde beni telefonla arayıp halimi hatrımı sormuştu. Bana burada kalmayabilirsin, otelde ya da istersen benim evimde de kalabilirsin dedi. Yanında koruma gibi birileri vardı. Daha doğrusu evimin önünde 4-5 tane adamın beklediğini gördüm. Geldikleri araçlar bankanın araçlarıydı. 8 Nisan günü Çorlu'daki evimde Sermin hanım benimle görüştükten sonra gitti. Bir sonraki gün 9 Nisan'da beni korumalar eşliğinde Zincirlikuyu'daki Denizbank Genel Müdürlüğü'ne götürdüler.

Koluma serumlar takılarak bana bu işi banka dışında yaptın diye söylettirdiler"

Koluma serumlar takılarak bana bu işi banka dışında yaptın diye söylettirdiler. Tam olarak Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi (Teftiş Kurulu Bölüm Müdürü), Tanju Kaya (İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı) vardı. Bu şahsılar 8 Nisan Cumartesi günü sabahtan akşama kadar benim yanımdaydılar. Bu şahıslar bana sürekli " olayda zimmet yok, evet senin bankacılık hayatın biter belki ama hayatına bir şekilde devam edersin, bu olay zimmet değil" şeklinde sözler söyleyip bana baskı kurdular. Hatta bana o kadar iyi davranıyorlardı ki tam olarak durumun ne olduğunu dahi anlayamamıştım."

"Hakan Ateş bankaya geldi, 'Sen bizi koru biz de seni koruruz' dedi

9 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde bu sefer Hakan Ateş bankaya geldi. Bulunduğumuz toplantı salonuna girerek "kızım biz zaten insanların parasını vereceğiz ama ortada bir enkaz var, kimden ne aldıysan söyle zaten bu bir zimmet değil, zimmet olsa sen yıllarca içeride çürürdün, bu sebeple de kendin banka dışında ne aldıysan onları söyle, sen bizi koru biz de seni koruruz, Seçil'e hemen bir avukat tutalım, avukatını ben tutacağım, Sağlık Sigortanı iptal etmeyelim, annenin hastalığı ile de ilgileceğim" dedi. Zaten orada bulunan herkes aynı sözleri söyleyip olayın zimmet olmadığını bana söylediler. Sonra aynı gün benim İstanbul Göktürk'teki ikametime beni yolladılar. O sırada Sermin Tekin de benimle birlikte geldi.

"Bir liste oluşturduk, kimin ne kadar para verip ne kadarını geri aldığını yazdım"

Sermin Tekin bana evde detaylı arama yap, beni seni 3-4 saatte olsa beklerim. Bütün notlarını, kâğıtlarını bana getir dedi. Ben de evde her yeri arayıp evde ajandamı ve notlarımı bulup Sermin Hanım'a verdim. Sonra tekrar akabinde aynı gün beni Çorlu'ya korumalar eşliğinde tekrar gönderdiler. Korumalar beni her yerde takip ediyordu. O sırada arkamda Güvenlik Bölüm müdürü dahil isimlerini tam olarak hatırlayamadığım 3 kişi vardı. 10 Nisan Pazartesi günü ben tekrar korumalar eşliğinde tekrar beni Zincirlikuyu'daki Genel Müdürlüğe getirdiler. Hem 9 Nisan Pazar günü hem de 10 Nisan Pazartesi günü Denizbank'ta benimle birlikte Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi (Teftiş Kurulu Bölüm Müdürü), Tanju Kaya (İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı) bir liste oluşturduk. Bu listede kimin ne kadar para verip ne kadarını geri aldığını yazdım. O esnada yanımda bulunan şahıslar zaten sürekli birileriyle iletişim halinde olup benimle konuşup durumu başkalarına aktarıyorlardı.

Ayrıca özellikle şunu belirtmek isterim ki 8 Nisan Cumartesi günü Sermin tekin Çorlu'daki evime yanıma geldiğinde zorla benden ses kaydı oluşturmamı istedi. Bana şahsi telefonunu konuşma sırasında açarak sesimi kaydetti. Benden o esnada "Seçilcim ben senin uzun zamandır böyle sorunlar yaşadığını biliyordum. Keşke daha önce söyleseydin. Sen bize yardımcı ol ki biz de sana yardımcı olalım. Bankada para almadığını, senin yaptığın eylemlerin bankada olmadığını söylemen gerek. Bu adamlar nasıl olur da hala bankadan para istiyorlar." şeklinde sözler söyledi. "eğer sen sadece banka dışında bu eylemleri yaptığını söylersen bu güveni kötüye kullanma şeklinde olur, bankada olduğunu söylersen zimmet olur, ömrün çürür" dedi.

Aynı gün bankada Ali Murat Dizdar da bana "olay kesinlikle zimmet değil, sen bu olayları banka dışında yaptın, sana en iyi avukatı tutuyoruz, sana iki tavsiyem var, bir avukatın sözünden asla çıkmayacaksın, o ne derse onu yapacaksın, iki tutuklanmayacaksın fakat olur da tutuklanırsan itirazını biz yapacağız" dedi. Hatta Ali Murat bana bunları unutmamam için bir kağıda bana yazdırdı. Bu olay güveni kötüye kullanma olursa cezası küçük ama zimmet olursa cezası büyür. Bu ses kaydını bana karşı ellerinde sakladıklarını düşünüyorum. Bu ses kaydı alındığı sırada benim evimde Nilgün Arabacı, Gül Sanal Bayırova, akrabamız olan Sermin Eligül de yanımızda bulunuyordu. Bu olaya tanıklardır.

Tabloları ben yapmadım. Şöyle ki ben kimden ne kadar para aldıysam bunu kâğıtlara not almıştım. 9 Nisan Cumartesi günü yukarıda isimlerini saydığım şahıslar beni alıp bankaya götürdüklerinde benim not kâğıtlarımı da aldıklarını yine yukarıda söylemiştim. Bu kâğıtları alıp sonrasında bu tabloları Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi (Teftiş Kurulu Bölüm Müdürü), Tanju Kaya (İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı) isimli şahıslar oluşturmuştur. Sonrasında da bana verdiler. Bende bunları alıp evime götürmüştüm. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 Nisan Pazartesi günü Çorlu'daki ikametim arandığında bankanın oluşturduğu bu tablolar ikametimde eve geçirilmiştir. Yani bu tablolar aslında banka tarafından oluşturulmuş tablolardır. Bu tabloda aslında banka tam olarak şunu yapmak istiyordu; alacak ile vereceği eşitleyip borcu minimuma indirmek istediler.

Ali Yörük'ten fon adı altında herhangi bir para almadım. Bana zaman zaman para getirir fakat bu getirdiği paraları faiziyle birlikte geri alırdı. Hatta Ali Yörük başka tefecilerden de para bulup bana getirirdi. Sonrasında bu parayı faiziyle geri alırdı. Ali Yörük benden boş senet alıp imzamı da almıştır. Hatta hali hazırda bana 14 Nisan'da İstanbul 19. İcra Mahkemesinde 5.708.000 TL'lik başlattığı takip ile ilgili kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Ali Yörük bana verdiği her parayı katbekat fazlasıyla, faiziyle geri almıştır. Benim tuttuğum not kâğıtlarında yer alan ibareler doğrudur. Ayrıca Ali Yörük istediği paraları vermezsem borcumun daha da artacağını ve bu durumun beni daha da sıkıntıya sokacağını söyledi. Ayrıca benden Ali Yörük daha önce zorla ipotekte aldı. Bunları daha sonra suç duyurumca belirteceğim. Ayrıca Ali Yörük zaman zaman benim fon vadettiğim insanlardan alacağım parayı teslim alan kişidir.

"Yörük paraları teslim alıp, kafasına göre belirlediği bedeli kendisi için alırdı"

Ali Yörük bu paraları teslim alıp içinden kafasına göre belirlediği bedeli kendisi için alırdı. Sonra da bana bu parayı tefeciye vereceğim şeklinde sözler söylerdi. Örneğin Bülent Çeviker'den teslim aldığımız 2.200.000 USD parayı Ali Yörük Florya'da elden 2 çanta şeklinde teslim almıştır. Sonrasında içinden 400.000 USD parayı kendisine aldı kalanını bana getirip verdi. Atilla Yörük Ali Yörük'ün öz kardeşidir. Atilla Yörük'ten bu zamana kadar hiç para almadım. Zaten kendisinin bu olayla alakası yoktur. Her işi Ali Yörük yapmaktadır. Atilla Yörük Ali Yörük'e adeta şoförlüğünü yapmaktadır. Bu zamana kadar Ali Yörük'e çok fazla para verdim. Özellikle Ali Yörük'e 2021-2022 yıllarında çok fazla para ödemesi yaptım.

"ARDA EN İNSANCA DAVRANAN KİŞİLERDEN"



Arda Turan benim son dönemde fon alacağım şeklinde ikna ettiğim kişilerdendir. Kendisi bana bu süreçte en insanca davranan kişilerdendir. Arda Turan toplamda bana 13.900.000 USD parayı parça parça olacak şekilde teslim etmiştir. Ben kendisine 6.400.000 USD parayı geri ödedim ancak geri kalan parayı ödemedim. Arda Turan'dan aldığım bu paraların bir kısmını dışarıda bir kısmını da bankada elden teslim aldım. Odamın içerisinde kamera bulunmamaktadır fakat merdivenlerden çıkınca benim odamı gören kamera mevcuttur. Bana para teslim etmeye gelen kişiler elinde çanta ile gelirler, parayı teslim ettikten sonra boş çanta ile giderler.

"Atilla Baltaş, müştekilerden topladığım paralarla beni yurt dışına kaçırmak istedi"

Atilla Baltaş benden verdiği paraları katbekat faizle almıştır. Ben Atilla Baltaş'ın bana verdiği paranın çok üzerinde 1.000.000 USD parayı kendisine ödedim. Ayrıca Atilla Baltaş'tan kesinlikle fon adı altında para almadım. Tam olarak Atilla Baltaş'tan faiziyle para satın aldım. Çünkü fon adı altında ikna ettiğim insanlara para ödemek zorundaydım. Fakat Atilla Baltaş bana verdiği parayı %50 faiziyle geri almıştır. Kesinlikle beni mağdur etmiştir. Ayrıca son günlerde zorla benden Bankada bana baskı kurarak evrak yazmamı istedi. Benden bankada birtakım borçlu olduğuma ilişkin senetler aldı. Atilla Baltaş'a verdiğim belgelerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şırnak Cizre'ye Mart ayı içerisinde beni kaçırmak için uçak bileti almıştı. Daha doğrusu bana zorla Şırnak Cizre'ye telefonla uçak bileti aldırmıştır. Ben o sırada müştekilerden para da toplamıştım. Atilla Baltaş o paralar ile beni yurt dışına kaçırmak istemişti.

"AYHAN'DAN YÜKLÜ ALACAĞIM VAR"

"Ayhan Akman verdiğinden fazlasını almıştır. Şöyle ki aynı Atilla Baltaş gibi Ayhan Akman'a da fon vaadinde bulunmadım. Kendisinden faizle para satın aldım ancak kendisi çok daha fazla faizle verdiği parayı geri aldı. Kesinlikle Ayhan Akman'a hiçbir borcum bulunmamaktadır. Aksine kendisinden yüklü miktarda alacağım vardı. Barış Tari isimli şahıstan aldığım tüm parayı geri ödedim ancak zamanında ona verdiğim belgeler onda kaldır. Halihazırda ona ödemiş olduğum para ilişkin senetleri icraya koyarak beni mağdur etmek istemektedir. Barış Tari ile Ayhan Akman vasıtası ile tanışmıştım. Kendisine fon vaadinde bulunmadım. Para satın aldım, aldığımı da geri ödedim.

Özellikle şunu belirtmek isterim ki biraz sonra Semih Kaya, Merve Yılmaz, Tanın Yılmaz, Fırat Özdemir hakkında detaylı bilgi vereceğim. Bu şahıslar benden belge aldılar. Sonra bu aldıkları belgeler benim çevremde duyulunca akabinde Atilla Baltaş, Ayhan Akman, Barış Tari de benden sürekli baskıyla borçlu olduğuma ilişkin belgeler aldılar. Atilla Baltaş, Ayhan Akman, Barış Tari'nin sunduğu belgeler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu belgeler bu şahıslar para verirken oluşturulmamıştır. Bu belgeler benim parayı ödeyemediğim dedikodusu duyulunca 2023 yılının ilk aylarında benden alınmış, gerçeği yansıtmayan belgelerdir.

Burhan amca fon adı altında ikna ettiğim şahıslardandır. Ondan aldığım parayı ilk başta küçük bir ödeme yaparak fon getirisi diye vermiştim. Sonrasında hiçbir ödeme yapmadım hali hazırda tam olarak Burhan Taşpolat'a 250.000 USD borcum bulunmaktadır. Getirdiği parayı banka içerisinde teslim aldım. Bana kendisi çanta ile getirip odamda teslim etmiştir. Sonrasında da boş çanta ile gitmiştir. Buse Terim ile bu zamana kadar para konusunda hiç görüşmedik. Kendisi ile kuzeni Terim Arıcan üzerinden iletişim kurdum. Buse Terim'den tam olarak ne kadar para aldığımı hatırlamıyorum ancak 200.000 USD civarı para aldığımı hatırlıyorum. Sonrasında kuzeni Terim Arıcan'da bana 50.000 USD daha para vermiştir. Bu parayı geri ödeyemedim. Bütün paraları bana Terim Arıcan teslim etti. Terim Arıcan bana bu paraları bankada odamda bizzat teslim etti.

Bülent Çeviker'den 2.200.000 USD para aldım ancak bu zamana kadar herhangi bir ödeme yapmadım. Bülent Çeviker'den para aldığım esnada çok büyük tehdit altındaydım. Şöyle ki, Semih Kaya, Fırat Özdemir bana sürekli "senin sonun iyi değil, neden kaçmıyorsun, rezil olursun, sen kötü kalplisin, Hakan Ateş'e çıkarız, seni işten attırırım, sen annenin yüzüne nasıl bakıyorsun, annen bu saatten sonra yaşamaz, seni Türkiye'de yaşatmazlar, benim çok tanıdığım var, MİT başkanını tanıyorum, Türkiye'de herkesi tanıyorum." diyerek beni sürekli tehdit ettiler. Hatta Göktürk'teki evime Şubat ve Mart ayında Semih Kaya ve Fırat Özdemir sürekli farklı farklı zamanlarda gelerek ikametimde "sen burda yaşayamazsın, biz her şeyi yaparız, seni yaşatmayız." şeklinde sözler söylediler. Özellikle Fırat Özdemir beni tehdit etti. Ama tabi Semih Kaya'da her geldiğinde beni tehdit etmeye devam ediyordu. Fırat Özdemir "Türkiyedeki bütün usulsüzlükler benden sorulur, basın öğrenirse rezil olursun, ben ailemden başka kimseyi sevmem" Fırat Özdemir Semih Kaya'nın menajeridir.

Semih Kaya'dan ilk olarak fon vaadiyle para aldığım doğrudur. Kendisinde 3.200.000 USD para aldım. Bu parayıparça parça bazen odamda bazen dışarıda olacak şekilde teslim aldım. Bir seferinde Semih Kaya'dan Ali Yörük teslim almıştır. Fakat 5.700.000 USD şeklinde geri ödememe rağmen Semih Kaya'dan yakamı kurtaramadım. Semih Kaya bana bu parayı vermek zorundasın dedi. Senden bu parayı her ne olursa olsun alacağım. Ben o dönem Semih Kaya'ya fazladan ödediğim bu parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan aldım. Daha doğrusu onlardan fon vaadiyle bir şekilde para alıp Semih Kaya ve Fırat Özdemir'den kurtulmak için her ikisine de ödeme yaptım. Semih Kaya bana ilk Fırat Özdemir'i de yönlendirmişti. Daha doğrusu zamanında ben ondan çok yardım gördüm, sen bana çok para kazandırdın, o da kazanacak dedi. Her ne kadar ben her ikisinden başta fon vaadiyle para alsam da onlara bir çok defa bu paranın fona ait bir para olmadığını, faiz parası olduğunu ve birinden alıp diğerine vermek şeklinde olduğunu söyledim. Tam olarak fon vaadiyle ilk başta Semih Kaya'dan 300.000 UDS para aldım. Sonra aldığım (3.200.000 USD olana kadar kısım) tamamen faize ilişkin bir paradır. Semih Kaya bana zorla para satmıştır. Fırat Özdemir ise başından itibaren Semih Kaya'nın yönlendirmesiyle paranın faiz parası olduğunu bilerek bu işe girmiştir. Fırat Özdemir'e defalarca böyle bir fon olmadığını söylememe rağmen, ne yaparsan yap, nasıl bulursan bul bu parayı bana öde, ben gelecek planlarımı yaptım, Semih Kaya furbolu bıraktı, ne yaparsan yap bu parayı sende bırakmayız, alırız, dedi.

Ayrıca benim Semih Kaya'ya yaptığım ödeme sonrası yani tam olarak zorla aldığı faizlerle Bodrum ID Konakları isimli yerde bir villa satın aldı. Bu villayı 4.200.000 Euro'ya Semih Kaya satın aldı. Hatta şöyle ki benim odamda 2022 yılının sonlarında Semih Kaya bu villaların satış müdürü olan Barış Bey ile odama geldi. Benim odamda görüşme yaptılar. Sonrasında ben bu villanın peşinatını Semih Kaya'ya 1.575.000 USD ödeme yaptım. O da bu parayı villa bedeli olarak benim odamda Semih Kaya'dan Barış Bey 2 taksit olacak şekilde elden teslim aldılar. Yaklaşık 45 gün Semih Kaya ve Barış Bey yine benim odama geldiler. Semih Kaya'nın beni önceden tehdit etmesi sebebiyle 1.575.000 USD parayı ben tekrar 2. Ödeme olarak kendisine aynı gün yaptım. Semih Kaya da benim odamda elden aldığı bu parayı Barış Bey'e evin 2. Taksiti olacak şekilde ödedi. Olay tam olarak şöyledir. Ben Semihten ilk başta aldığım 300.000 USD ödedim. Daha sonrasında aldığım 3.200.000 USD parayı da tamamen ödedim.

Semih Kaya, benden aldığı parayla yüksek fiyatlı Hybrid Mercedes araç aldı"

Ana paraya ilişkin hiçbir alacağı kalmamış olmasına rağmen defalarca kez evime gelerek, beni tehdit ederek benden zorla para almıştır. Bodrumda bahsettiğim villayı da bu parayla almıştır. Fırat Özdemir de benden elde ettiği paralar ile annesi üzerine kayıtlı bulunan TOKİ Villalarına 500.000 USD para ödeme yaptı. Hatta abisi Fazıl Özdemir'in de o dönem lüks bir araba aldığını, bu arabanın da bedelini benden para alarak ödeyeceğini söyledi. Benden tehditle bu zamana kadar Fırat Özdemir de yüksek miktarlarda para aldı. Ayrıca Semih Kaya da benden aldığı paralar ile Hybrid yüksek fiyatlı Mercedes bir araçta satın aldı. Ben günlerce Fırat Özdemir'in Etilerde bulunan ofisine 2022 Aralık ayından sonra 2-3 günde bir gidip saatlerce yalvarıp ağlıyordum. Artık yakamı kurtarmak istiyordum ancak hiçbir şekilde beni dinlemediler. Ben ilk olarak Semih Kaya'dan para aldıktan sonra, bu parayı doğrudan Ali Yörük'e verdim. Daha doğrusu Semih Kaya bu parayı bizzat teslim etmiştir. Semih Kaya'ya zaman zaman ödemiş olduğum paraları Ali Yörük hesabından göndermiştir. Bunun dışında her ikisinin doğrudan bir tanışıklığı yoktur.

Seçil Erzan'ın evinin mimarı ve annesinin doktorundan aldığı paralar

Cüneyt Demir'e fon vaadinde bulunmadım. Kendisinden hiçbir şekilde para almadım. Çetin Burak Özcan isimli şahıs fon vadettiğim kişilerden değildir. Bozcaadadaki evimin tadilatlarını yapan mimardır. Kendisinden parayı değerlendirmek için adeta borç istemiştim. Ancak aldığım paranın çok daha üzerinde bir faizle kendisine teslim ettim. Toplamda Çetin Burak'a fazladan 750.000 USD para verdim. Deniz Güzel annemin kardiyolog doktorudur. Deniz Güzel bana parayı değerlendirmem için vermiştir. Ben de 150.000 USD parayı Deniz Güzel'den aldım. Daha doğrusu Deniz Güzel Nazlı Can'ın hesabına bu parayı havale etmiştir. Nazlı Can benim yakın arkadaşımdır. Deniz Güzel de benim yakın arkadaşımdır.

"EMRE'DEN 4.200.000 DOLAR ALDIM, ÖDEME YAPMADIM"



Emre Belözoğlu da fon vadettiğim kişilerdendir. Kendisinden 4.200.000 USD tutarında parça parça olacak şekilde para aldım ancak bu zamana kadar herhangi bir ödeme yapmadım. Emre Belözoğlu'nun gönderdiği paraları bazen şubede odamda teslim adlım ve bir kez de Volkan Bahçekapılı'nın ofisinde teslim aldım.

Emre Çolak da fon vadettiğim kişilerdendir. Kendisinden 3.200.000 USD tutarında para aldım ancak bu zamana kadar herhangi bir ödeme yapmadım. Bu parayı kardeşi Emrah Çolak Emre'nin hesabından çekip Ali Yörük'e şubede teslim etti. Ali Yörük bu parayı Levent'teki Denizbank içerisinde gişelerin önünde herkesin görebileceği şekilde teslim aldı. Sonra ben de Ali Yörük'ten teslim aldım. Yani birilerinden teslim aldığımız para tamamen alenidir. Daha doğrusu banka tarafından bilinmektedir.

Erkan Ergene kesinlikle fon vadettiğim kişilerden değildir. Bana para satan kişilerdendir. Kendisinden toplamda 300.000 USD para aldım. Bu paranın 1,5 katı kadar fazladan faiz ödediğim kişidir. Benden elde ettiği paralar ile Erkan Ergene de kendisine villa ve araba satın aldı. Evrim Pınar Güzel'den de yatırım amacıyla para almıştım. Aldığım paranın bir kısmını ödedim ancak 200.000 UDS daha alacağı var. Evrim Pınar Güzel'den elde ettiğim parayı şubede elden teslim aldım.

"FATİH TERİM'İN FİNANSAL DANIŞMANIYDIM"



Ben Fatih Terim'den bu zamana kadar fon adı altında bu zamana kadar para almadım. Ancak bu zamana 2012 yılından itibaren tüm bankacılık işlemleriyle ilgilenirdim. Tam olarak Fatih Terim'in finansal danışmanı bendim. Şöyle ki Fatih Terim ile ilgili bu zamana kadar çok sayıda finansal işlem yaptım ancak bu zamana kadar hukuka aykırı hiçbir işlem yapmadım. Eğer 2012 yılından itibaren Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüz işlem yaptığım iddia edilirse bu konuda her işlemi detaylı olarak her zaman açıklarım. Kesinlikle Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadım. Fatih Terim beni kızı gibi sever, sayardı.

İbrahim Çağlar fon vadettiğim kişilerdendir. Kendisinden toplamda 2.800.000 USD para aldım ancak bu zamana kadar hiçbir ödeme yapmadım İbrahim Çağlar'dan bu parayı tek seferde İbrahim Çağlar'ın Levent'teki ofisinde elden teslim aldım. Aynı gün Levent Denizbank Şubesi'ne yanıma geldi. Kendisine aynı gün aldığım paraya ilişkin Denizbank kaşeli ve ıslak imzalı bir kâğıt verdim.

Moci diye bahsettiğim kişi Mojtaba Hakani üniversiteden arkadaşımın eşidir. Kendisine bu zamana kadar aldığım paranın çok daha üzerinde ödeme yaptım. Hatta Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile birlikte gidip 10.000.000 TL para aldım. 14.000.000 TL para olacak şekilde geri ödedim. Süleyman Aslan'ın Florya'da bir ofisi bulunmaktadır. Süleyman Aslan bu 10.000.000 Tl parayı Denizbank'taki odamda bana yanında Moci de bulunduğu sırada teslim etti. Karşılığında da 14.000.000 TL'lik Moci ile birlikte senet imzaladım ancak 14.000.000 TL'yi Süleyman Aslan'a elden ödedim. Ayrıca Süleyman Aslan bana 1.350.000 USD daha para vermişti. Sonrasında ben 2.650.000 USD şeklinde çok daha fazla bir parayı Süleyman Aslan'a ödedim. Bu zamana kadar Süleyman Aslan'a çok fazla faiz ödedim. Mert Zeydanlı fon vadettiğim kişilerdendir. Kendisinden toplam 2.200.000 USD para aldım. Bu parayı bankada odamda teslim aldım. Ancak sadece 400.000 USD parayı ödedim. 1.800.000 USD borcu hala ödemedim. İnci Çeviker benim fon vaadi ile 2.200.000 USD para aldığım Bülent Çeviker'in eşidir. Fonun vadettiğim tarihi gelince beni o dönem çok sık aramışlardı. Gününde para ödenmeyince Mert Zeydanlı'yı kullanımımda bulunan telefondan aradım. Birazdan seni arayacağım, benimle bankadan biriymiş gibi konuşur musun dedim. O da kabul etti. Akabinde ben Mert Zeydanlı'yı telefonla aradım. İnci Çeviker yanımdayken aradım. Her şeyin yolunda olup olmadığını sordum, o da benimle kısa bir görüşme yaptı ancak banka tutanaklara Mert Zeydanlı'nın adeta İnci Çeviker'i benimle birlikte kandırmasına iştirak etmiş gibi bir rapor düzenlediler.

Nur Erkasap fon vadettiğim kişilerdendir. O da fona para yatırmak istiyordu ancak nakit parası yoktu. Nur Erkasap Müfit Erkasap'ın eşi, Fatih Terim'in de çok yakın aile dostudur. Kendisine fondan bahsettiğim için o da o esnada para alacağım Mert Zeydanlı'ya kefil olabileceğini söyledi. Tam tarihini hatırlayamadığım bir gün şubede odamda Nur Erkasap ile birlikte alacaklı Mert Zeydanlı'nın olduğu bir senet oluşturduk. Bu senede Nur Erkasap borçlu olarak yazılıyordu. Ben de kefil oldum. Mert Zeydanlı'da alacaklıydı. Sonra senedin vadesi geldiğinde ben Mert Zeydanlı ile konuşup senedi iptal ettirdim. Ben Nur Erkasap'tan nakit para hiç almadım. Fon vaadiyle para aldığım kişilerdendir. 75.000 USD para aldım ancak kendisine herhangi bir ödeme yapamadım. Bu parayı bankadaki şubede odamda teslim aldım.

"MUSLERA'YA 500 BİN DOLAR BORCUM VAR"

Muslera, Fon vaadiyle para aldığım kişilerdendir. 1.200.000 USD para aldım, 700.000 USD parayı ödedim. Kendisine 500.000 USD para borcum bulunmaktadır. Muslera'dan bu parayı Mert'in getirmesiyle şubede teslim aldım. Muslera'dan para alırken yüz yüze hiç görüşmedim ancak ödemeyi yapamayınca birkaç kez Göktürk'teki evine Mert ile gittim.

Seçil Erzan, yakın arkadaşı Nazlı Can'ın kendisine para getirdiğini anlattı

Nazlı Can benim yakın arkadaşımdır. Nazlı Can zaman zaman etrafından para bulup bana getiriyordu. Ancak hiçbir zaman fon vaadinde bulunmadım. Getirdiği parayı da her defasında fazlaca ödeme yaparak iade ettim. Nazlı Can ile tam tarihini hatırlayamadığım bir gün Kapalıçarşı'da birinden para almıştım ancak bu şahıstan korktuğum için hali hazırda ismini kesinlikle vermek istemiyorum. Nuray Şengüler isimli şahıs fon vaadi ile gerçekten mağdur ettiğim insanlardandır. Kendisinden 10.000.000 TL + 55.000 USD para aldım. Yani o dönem ki hesaplarıma göre 550.000 USD para almıştım. Bunun 150.000 USD'yi kız kardeşine ödedim ancak halihazırda 400.000 USD borcum bulunmaktadır. Bu parayı parça parça olacak şekilde teslim aldım. Nurettin Gözaçan isimli şahsa kendisine fon kesinlikle vaad etmedim. Yatırım amacıyla kendisinden 140.000 USD para aldım ancak kendisine herhangi bir ödeme yapmadım. Nuri Köşkdere yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerdendir. Ne aldıysam onu ödediğimi hatırlıyorum. Herhangi bir fazla ödeme yapmadım. Ömer Kahraman isimli şahıs Çorlu'da pırlantacıdır. Ömer de fon vadettiğim kişilerdendir. Hatta Ömer Kahraman bana teslim edeceği paraları Nazlı'ya teslim etmiştir. Buna ilişkin görsel benim telefonumda yer almaktadır. Nazlı da tam hatırlamamakla birlikte Ömer'den aldığı 750.000 USD tutarındaki parayı bana getirmiştir. Fakat bu paranın yarısını ödedim, yarısını ödeyemedim.

"SELÇUK İNAN'A 1.200.000 DOLAR BORCUM VAR"



Selçuk İnan isimli şahıs fon vadettiğim kişilerdendir. Hatırladığım kadarıyla toplamda 3.000.000 USD'a yakın bir para aldım. 1.650.000 USD parayı ödedim. 1.200.000 USD tutarında borcum bulunmaktadır.

İbrahim Kocabaldır isimli şahıs Bozcaadadaki evimin projesini çizen kişidir. Kendisinden yatırım amacıyla 150.000 USD para aldım. Ancak kendisine herhangi bir ödeme yapamadım.

Tanın Yılmaz benim öz teyzemin oğludur. Merve Yılmaz da Tanın'ın eşidir. 2012 yılında bunlardan paralarını değerlendirmek amacıyla 200.000 TL para almıştım. Bu zamana kadar sürekli hem Merve'ye hem Tanın'a para verdim ancak doymadılar. En son 6 ay önce Tanın'ın hesabına göre bana 1.200.000 USD para verdi. Daha doğrusu bu parayı bana verdiğini iddia etti. Ancak bu zamana kadar yaptığı ödemeleri kat kat fazlasıyla 2012-2022 yılları arasında aldı. Bu zamana kadar market alışverişlerinden yurt dışı tatillerine kadar benden aldıkları paralar ile geçimlerini sağladılar. 2023 Mart ayında Tanın Yılmaz Barış Tari isimli şahsın arabasına ipotek koydurduğunu, bu ipoteğin acilen kaldırılması gerektiğini söyledi. Aynı gün Tanın yanımda bulunduğu sırada Merve de şubeye odama geldi. Birden Merve saçıma yapıştı. saçımı yolmaya başladı bana birden "orospu, pislik, sen ne yaptın hırsız" şeklinde çok sayıda hakaret etti.

"ARDA, ROLEX SAAT HEDİYE ETTİ"



O esnada Tanın 'Ne yapıyorsun Merve' dedi. Bu olayı şubede bulunan herkes duydu. Hatta o gün kolumda bulunan Rolex saatimi Merve zorla çekip aldı. Bu saati alırken de bunu sana yedirmem dedi. Benim bu zamana kadar 3 tane Rolex saatim olmuştu. Birini Merve ve Tanın hediye etmişti. Çünkü onlara o kadar çok para kazandırmıştım ki onlar da bana Rolex saat hediye etmişti. İkincisini Arda Turan nişan hediyesi olarak vermişti. Üçüncüsünü de ben de 20 yıllık birikimim ile kendim almıştım.

"Bana 'Seni öldürttürürüm, azrailin olurum, seni hapse sokturacağım' dedi"

Sonra saatlerce odamda oturdular. "Benim paramı vereceksin" diye bağırdı. Takip eden günlerde sürekli Merve beni takip etmeye başladı. Arabama GPS koydular. Sık sık şubeye gelip beni yine tehdit etti. "Seni öldürttürürüm, azrailin olurum, seni hapse sokturacağım" dedi. Aynı şekilde Tanın da bana çok büyük baskılar yaptı. Bu zamana kadar onlardan aldığım parayı fazlasıyla ödedim. Tanın ve Merve'ye hiçbir borcum bulunmamaktadır. Merve bu zamana kadar ilk olarak bana 1.200.000 TL para vermişti. Sonra bu parayı benden 5.000.000 TL olarak geri aldı. İlerleyen süreçte 4.000.000 TL getirip 6.500.000 TL olarak geri aldı. Merve bu parayı bana arkadaşlarından alıp getirmişti ancak ben bu parayı çok daha fazla olarak geri ödedim. Bu paralar ile Tanın ve Merve kendilerine lüks bir araç satın aldılar. Ancak Merve ve Tanın'dan akrabalarım olması nedeniyle şikâyetçi değilim. Çocuklarını kendi çocuğum gibi severim.

Son olarak soruşturmaya konu olay sebebiyle göz altına alınmamdan hemen önce Denizbank İnsan Kaynakları Müdürü Tanju Kaya bana kullanmam için bir telefon ve hat tahsis etmişti. Bu hattı verdikten sonra gerekli numaraları kaydettiler ve bu hat ve telefon üzerinden iletişim kurmamı söylediler. Arama esnasında ikametimde iki telefon ve iki hat ele geçirilmiştir. Bunlardan biri bankanın bana tahsis ettiği telefon ve hattır. Tamamen şifresizdir. Ancak banka bana bu telefonu verdiği sırada önceki telefonumu kırıp atmamı, içindeki tüm yazışmaları da silmemi söylediler. Ben o zaman korkup bu telefonun ekranını kırmıştım, öncesinde de silebildiğim kadar Whatsapp mesajlaşmalarımı silmiştim. Yine de bu telefonu ne olur ne olmaz diye saklamıştım. Halihazırda bu telefonu size teslim etmek istiyorum. Bu telefonumun 250199'dur.

Bu telefonumda silinmiş olsa da mesajlar geri gelebilecek konumdaysa getirtilmesini istiyorum. Özellikle Semih Kaya ve Fırat Özdemir tarafından nasıl tehdit edildiğim görülecektir.

FON VAAT EDİLEN KİŞİLER



Benim fon vadettiğim kişiler özetle Arda Turan, Emre Belözoğlu, İbrahim Çağlar,Emre Çolak, Muslera, Bülent Çeviker, Buse Terim (Terim Arıcan) isimli şahıslardır. Bu kişilerden aldığım paralara ilişkin Emre Belözoğlu, Arda Turan, Emre Çolak, Muslera, İbrahim Çağlar, Mert Zeydanlı isimli şahıslara bir el yazımla oluşturulmuş bir kâğıt verdim. Üzerine ıslak imzamı attım. Hatta bu belgelerin bazısında hala Denizbank'ta Şube Müdür Yardımcısı olan Asiye Öztürk'ün de imzası bulunmaktadır.

Asiye Öztürk olaydan başından beri şüpheleniyordu ancak yine de belgeler imza atmıştır. En azından bu olaylarda şüphe çekici çok fazla şey yaşadık. İnsanlar gelip benden hesap sorduğunda Asiye benim yanımdaydı ve beni bu zamana kadar hiçbir zaman ihbar etmedi.

"Normal şartlarda bir fonun bu kadar kısa sürede %30-%40 kar elde edeceğine kimse inanmazdı"

Fon vadettiğim insanlara "yüksek getirisi olan bir fon olduğunu, Hakan Ateş, Fatih Terim gibi insanların bu fona yatırım yaptıklarını, bu fonun 30-45 günlük vadeleri olduğunu, vade bitiminde %20-%30-%40'lara varan paralar kazanılacağını vadettim. Zaten ben bu fon olayını 2022 Aralık'tan sonra vadettim. Zaten normal şartlarda bir fonun bu kadar kısa sürede %30-%40 kar elde edeceğine kimse inanmazdı ancak öyle çok sıkışmıştım ki çok fazla faiz parası dağıttığım için insanlardan fon vaadi ile para alıp benden istedikleri fazla faizleri ödemeye çalıştım.

"BANKA HABERDAR OLMALIYDI"

Ben tüm bildiklerimi samimi bir şekilde anlattım fakat alacak verecek konularında rakamsal hata yaptığım hususlar muhakkak ki olmuştur. Kimden ne kadar aldığıma ilişkin net bir bilgi hatırlarsam yahut bir not kağıdı bulursam tekrar sizinle paylaşacağım. Ayrıca özellikle şunu belirtmek isterim ki ben tüm mağdur olduğunu iddia eden şahıslar ile gerçek mağdurların sistemde hesaplarını kontrol ettiğim sırada log kayıtları sisteme düşmektedir. Mağdurlara verdiğim tüm evrakları bankada sistemde düzenledim. Banka başından itibaren durumdan haberdardır. En azından haberdar olmalıydılar. Kamera kayıtları ve yazıcıdan çıktı alınırken her şey banka hafızasında yer almaktadır. Yani banka bir şey bilmediğini söyleyerek kendisini kurtarmaya çalışmaktadır. Ben 12 yıl Florya'da şube müdürlüğü yaptım. Banka bunu bildiği halde göz yummuştur. Ben her şeyi ortada yaptım, hiçbir şeyi gizlemedim. Zaten 50.000 USD üstü döviz işlemleri bankadan çekildiğinde bu teftişe tabidir. Bankanın bu durumu atlaması mümkün değildir. 50.000 USD üstü olan her efektif işlemde açıklamasını dekontun arkasına yazmak zorundayız. Aksi halde kara para aklama hususları gündeme gelmektedir. Banka bu durumu tabi ki de biliyordu ancak bu kadar yüksek meblağlar çekilmesine rağmen hiçbir zaman sorgulamadı. Ancak ben yine de yaşattığım mağduriyet sebebiyle çok pişmanım."

SAVCILIK DEĞERLENDİRMESİŞüpheli Seçil Erzan'ın sadece özel müşterilerin dahil edildiği, yüksek getirisi bulunan bir fon olduğunu, bu fona Fatih Terim gibi kamuoyunda tanınmış isimlerinde dahil olduğunu söyleyerek müşteki Bülent Çeviker'i bu fona para yatırması için ikna ederek kandırdığı, Bülent Çeviker'in Denizbank hesabında bulunan 2.198.000 Amerikan doları paraya eşi müşteki İnci Çeviker'in çekerek aynı gün şüpheli Seçil Erzan'a teslim etmesi için şüpheli Ali Yörük'e teslim ettiği, akabinde şüpheli Seçil Erzan'ın sahte olarak üç adet Denizbank kaşesi ve kendi ıslak imzası bulunan sahte belgeleri oluşturup müştekilere verdiği, Resim-3 te yer alan müştekilere verilen belgeye ise yine Denizbank bünyesinde müdür yardımcısı olarak çalışan Asiye Öztürk'ünde ıslak imzasını attığı, Seçil Erzan'ın alınan her iki ifadesinde de müşteki Bülent Çeviker'i kandırdığını ve kendisine teslim edilmek üzere Ali Yörük'e somut olaya konu parayı aldırdığını, Atilla Yörük'ün de kardeşi Ali Yörük'ün şoförlüğünü yaptığını ikrar ettiği, Denizbank TeftişKurulu Ön İnceleme Kurulu Raporunda şüpheliSeçil Erzan'ın Ali Yörük ve Atilla Yörük'e zaman zaman müştekilerden elde ettiği paraları taşımada yardım ettiğini ve hatta paraya ihtiyacı olduğu zaman tefecilerden para bulma konusunda yardımcı olduklarını içeren beyanları ile Ali Yörük'ün alınan ifadelerinde bu hususu doğruladığı, yine şüpheli Seçil Erzan'ın beyaz renkli Apple marka İphone 14 model cep telefonu üzerinde yapılan incelemede şüpheli ali yörük ile yazışmalarının bulunduğu, Ali Yörük'ün "Müdür napıyoruz", şeklinde söylemde bulunduğu, Seçil'in "bekleyin ali", şeklinde cevap verdiği,"benden haber bekleyin" şeklinde yazışmalarının tespiti ile birlikte şüpheli Asiye Öztürk'ün alınan ifadesinde bilmediği belgeleri imzaladığını ikrar ettiği hususları birlikte değerlendirildiğinde şüpheliler Seçil Erzan, Asiye Öztürk, Atilla Öztürk ve Ali Yörük'ün başından itibaren fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek suretiyle iştirak halinde müştekileri 2.198.000 USD alarak dolandırdığı ve özel belgede sahtecilik suçlarını işlediği anlaşılmıştır.