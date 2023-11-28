Seçil Erzan en çok Semih Kaya’dan korkmuş: "Villasının parasını ben ödedim"

Tanınmış birçok ismi yüksek faiz vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın savcılık ifadesinde en çok Semih Kaya'yı suçladı. Erzan ifadesinde, Kaya'nın aldığı villanın parasını bile kendisinin ödediğini söyledi.

‘Fatih Terim Fonu’ adıyla yapılan büyük vurgunda soruşturma sürüyor. Bu sistemle milyonlarca dolar vurgun yapan Seçil Erzan, "Semih Kaya’ya yaptığım ödeme sonrası, yani tam olarak zorla aldığı faizlerle Bodrum ID Konakları isimli yerde bir villa satın aldı. Bu villayı 4 milyon 200 bin Euro’ya almıştı. Bu villaların satış müdürü olan Barış beye ödemeyi parça parça benim bankadaki odamda yaptım" dedi.

‘SENİ YAŞATMAZLAR’

Hürriyet’in haberine göre Seçil Erzan’ın, “Arda Turan ve Emre Belözoğlu’ndan aldığım paralarla ödeme yaptım” dediği Semih Kaya’dan oldukça korktuğu görülüyor. Seçil Erzan’ın ifadelerinde Kaya ve Özdemir’le ilgili bölümler şöyle:

“Semih Kaya’dan ilk olarak fon vaadiyle 3 milyon 200 bin dolar aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen yakamı kurtaramadım. Semih Kaya ve Fırat Özdemir beni sürekli ‘Senin sonun iyi değil’, ‘Seni Türkiye’de yaşatmazlar’, ‘MİT başkanını tanıyorum’ diye tehdit ettiler.

Semih Kaya’ya yaptığım ödeme sonrası, yani tam olarak zorla aldığı faizlerle Bodrum ID Konakları isimli yerde bir villa satın aldı. Bu villayı 4 milyon 200 bin Euro’ya almıştı. Bu villaların satış müdürü olan Barış Bey’e ödemeyi parça parça benim bankadaki odamda yaptım.”