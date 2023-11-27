Futbolda dolandırıcılık davası: Semih Kaya'ya giden para çantasından GPS cihazı çıkmış

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim adına açılan fonla futbolcuları ve ünlü isimlerin dolandırıldığı skandalda yeni detaylar ortaya çıkıyor. Parasını geri alabilen az sayıdaki futbolcudan Semih Kaya'ya verilen çantada müşteki iş insanı Atilla Baltaş'a ait GPS cihazı bulundu.

Fatih Terim'in Denizbank Levent Şube Müdürü, aynı zamanda kendisinin de bir dönem finsans danışmanı olan Seçil Erzan'a 300 bin dolar vererek başlayan ve adının da zamanla 'Fatih Terim Fonu' olarak kaldığı dolandırıcılık zincirinde yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Verdiği parayı geri alan az sayıdaki kişiden eski Galatasaray futbolcusu Semih Kaya'ya gittiği iddia edilen 5 milyon 700 bin doların bir bölümünün de iş insanı Atilla Baltaş'a ait olduğu öne sürüldü.

Erzan'a 2,5 milyon dolar veren Baltaş'ın parayı koyduğu çantaya GPS cihazı taktığı ve o çantanın da Semih Kaya'ya verildiği belirtildi.

Yandaş Cem Küçük'e konuşan Baltaş'ın avukatı Ümit Karadağ, müvekkilinin para taşınırken bazen hırsızlık olaylarına karşı önlem olarak bunu yaptığını söyledi.

Cem Küçük, Baltaş'ın anlattıklarını şöyle aktardı:

"Atilla bey yıllardır Denizbank'ın Florya'da müşterisi. Seçil Erzan'la yıllardır çalışır. Levent şubeye geçince de çalışmaya devam etmiş. Erzan, 'Özel müşterilere, özel kapalı fon sisteminde çok ciddi paralar kazandıracak bir sistem oluşturduk. Bu sistemi gizli tutuyoruz. Ne kadar çok para getirirseniz o kadar fazla kazanırız' demiş. Tabii Fatih Terim fonu olduğunu da söylemiş. Müvekkilim Atilla Baltaş muhafazakâr olduğu için ona faiz dememiş, fon demiş. Kazanç olarak da dolar bazında yüzde 12-13 kazançtan bahsetmiş. Yani medyada yazılıp çizildiği gibi yüzde 50-100 faiz değil. Seçil Erzan mağdur ettiği herkese farklı şeyler söylemiş.

Seçil Erzan'ın futbolcu Semih Kaya'ya verdiği paradaki GPS Atilla Baltaş'a ait. Neden para çantasında GPS vardı diye sordum Ümit Karadağ'a. Müvekkilinin para taşınırken bazen hırsızlık olaylarına karşı önlem olarak bunu yaptığını söyledi."