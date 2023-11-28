‘Terim Fonu’ vurgununda yanıt bekleyen 5 soru

Uyuşturucu baronları, mafyalar, karapara aklayan fenomenler, yasa dışı iddia soruşturması açılan kulüpler, parasını banka müdürüne kaptıran futbolcular AKP Türkiye’sinin fotoğrafını yansıtıyor.

Haber Merkezi

Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu 18 kişinin ‘Fatih Terim’ fonu adıyla dolandırıldığı soruşturmanın yankıları sürüyor.

Denizbank Şube müdürü Seçil Erzan’ın milyonlarca dolar para aldığı ve kısa zaman içerisinde yüksek faiz vaatleri ile gerçekleştirdiği vurgun 11 Nisan’da İnci ve Bülent Çeviker çiftinin şikâyeti üzerine davaya dönüşürken soruşturmadaki eksik noktalar ise dikkat çekiyor.

Soruşturma kapsamında ulaşılan ifadelere ve Denizbank’ın işlemlerini denetleyen BDDK raporuna göre de ‘Terim Fonu’ vurgununda çelişkili ifadeler soru işaretleri yarattı.

Seçil Erzan ifadesinde 50 bin dolar döviz üstü bütün işlemlerin denetlemeye tabi olacağını ve dolayısıyla bütün işlemlerden bankanın da haberi olduğunu belirtirken Fatih Terim'e de 300 bin dolar verdiğini aktarmıştı. Ayrıca Terim'in Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile birlikte Denizbank yetkilileriyle görüşmeye katıldığı da iddialar arasında. Öte yandan Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Musa Mert Çetin de Denizbank Müdürü Hakan Ateş ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydoğdu hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu sonrasında Ateş ve Aydoğdu’nun avukatları da Terim’in bu fona para aktardığını belirtmişti.

Soruşturma kapsamında dikkat çeken diğer bir isim de Ali Yörük. Erzan, ifadesinde bahsettiği Yörük’ün zaman zaman fon için para getirdiği ve faiziyle geri aldığını belirtti. Yörük’ün dikkat çeken bir özelliği de sürekli olarak Bulgaristan’a giriş çıkış yapması. Bu sebeple Yörük’ün paraları yurt dışına kaçırdığı şüpheleri de var.

SORUŞTURMA DOSYASI EKSİKLERLE DOLU

Bu iddialar ortada dolanırken soruşturma ve davada hâlâ eksiklikler bulunuyor. 5 maddede soruşturmada merak edilenler şöyle:

1- Nisan ayında başlayan soruşturmada ifadelerde açık bir şekilde Fatih Terim ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in isimleri geçerken soruşturma kapsamına bu iki isim neden alınmadı? Yargı sürecinde engellemeler mi yaşandı?

2- Söz konusu vurgun düzeninde Denizbank’ın rolü ne? BDDK denetlemelerine müdahale söz konusu mu?

3- Paraların tamamının elden teslim edildiği ve BDDK raporunda da bundan ‘kayıt dışı para’ olarak bahsedildiği düşünülünce bu vurgunun asıl amacı sisteme para sokulmasını mı sağlamaktı?

4- Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğü ve Erdoğan’ın paralarının verilmesi yönünde talimat verdiği iddiaları neyi gösteriyor? Olası bir para transferinde iktidarın bu vurgundaki rolü nedir?

5- Seçil Erzan kendisinin hiçbir şey kazanmadığı ve tersine kaybettiği söylenen bu işleri neden yaptı? Sürekli yurtdışına gidip gelen Ali Yörük’ün bu olaydaki rolü tam olarak neydi?

SEÇİL ERZAN’I YÖNETİCİLER TEHDİT ETTİ

Öte yandan son olarak Seçil Erzan'ın soruşturma evresinde ikinci bir ifade verdiği de öğrenildi. İfadesinde Erzan Çorlu'daki evinden korumalar eşliğinde alındığını anlatarak “9 Nisan'da beni Zincirlikuyu'daki Denizbank Genel Müdürlüğü'ne götürdüler. Koluma serumlar takılarak bana bu işi banka dışında yaptın diye söylettirdiler. Akşam saatlerinde bu sefer Hakan Ateş bankaya geldi. Bulunduğumuz toplantı salonuna girerek 'Kızım biz zaten insanların parasını vereceğiz ama sen bizi koru biz de seni koruruz, Sağlık Sigortanı iptal etmeyelim, annenin hastalığı ile de ilgileneceğim' dedi” ifadelerini kullandı.

Erzan, “10 Nisan Pazartesi günü ben tekrar korumalar eşliğinde tekrar beni Zincirlikuyu'daki Genel Müdürlüğe getirdiler. Hem 9 Nisan Pazar günü hem de 10 Nisan Pazartesi günü Denizbank'ta benimle birlikte Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi, Tanju Kaya ile bir liste oluşturduk” diye konuştu.

Ayrıca Seçil Erzan’ın ifadelerine rağmen vurgunun hiçbir boyutu da bankaya yansımadı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) raporuna göre Denizbank hesaplarında paraların farklı hesaplardan yatırılması ve elden nakit ödemeler nedeniyle tam tutarın belirlenmesinin zorluklarına değinilirken Fatih Terim Fonu adıyla toplanan paranın banka kayıtlarına girmediği belirtildi.

BİZ BANKAYLA ÇÖZMEYE ÇALIŞALIM

Arda Turan'ın, Fatih Terim liderliğinde Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’le görüşmeye gitmeden bir gün önce Seçil Erzan’a telefonla ulaştığı ve bütün görüşmeyi kaydettiği ortaya çıktı.

Konuşmalarda Turan ve Erzan arasında krizin nasıl çözüleceğine dair tartışmalar yaşanırken Turan, sistemdeki kişi sayısı üzerinden savcılık ile polisi de tuttuklarını ve meseleyi banka ile halletmek istediklerini belirtiyor.

Turan’ın ifadeleri şöyle: “Seçilcim, insanlar beni arıyor. Çok zor durumdayım. Bir şey diyeceğim toplamda kaç kişi var tahminen. Çünkü biz bankayla konuşmaya gideceğiz, bankaya anlatacağız derdimizi. Bak Seçil. Sana diyeceklerimi iyi dinle. Şu anda bu savcılık işlerini de, polisi de her şeyi biz tutuyoruz. Kimseyi bir yere göndermiyoruz. Eğer sen bunları, doğruyu söyleyeceksin ki, biz bu işi bankayla çözmeye çalışalım.”

∗∗∗

500 BİN DOLARI ACUN ILICALI’DAN ALMIŞ

‘Fatih Terim Fonu’ vurgununa 4.2 milyon dolar para kaptıran Emre Belözoğlu bu paranın 500 bin dolarını medya patronu Acun Ilıcalı’dan aldığı ortaya çıktı.

Halk TV’nin haberine göre Belözoğlu, 17 Mart 2023’te kuzeni Volkan Bahçekapılı eli ile Seçil Erzan’a 1 milyon 492 bin dolar verdi. Bahçekapılı, anılan parayı kendi eli ile Erzan’a, müdürü olduğu Levent’teki şubesinde teslim etti. Aynı gün Belözoğlu 1 milyon 400 bin dolar daha gönderdi. Bu kez Erzan, Bahçakaplı’nın Levent’teki ofisine giderek anılan parayı aldı.

18 Mart günü ise Belözoğlu bu kez 400 bin doları, şoförü Alpaslan Akyüz’e vererek Seçil Erzan’a teslim etmesini istedi. Akyüz 400 bin doları, Erzan’ın çalıştığı bankanın genel müdürlük binasının önünde kendisine teslim etti.