Ayhan Bora Kaplan'ın adamı Tansel Aktan tutuklandı

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın adamlarından Tansel Aktan, Mahfuz Tatar cinayeti dosyası kapsamında tutuklandı.

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın yakın adamlarından Tansel Aktan ile bir avukatın da aralarında bulunduğu 4 kişi, 2016'da işlenen Mahfuz Tatar cinayeti dosyası kapsamında tutuklandı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı dosyada gözaltına alınan 7 şüpheli ise savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnaklı Tatar aşiretinin üyelerinden Mahfuz Tatar, 2016’da Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Filistin Caddesi’nde bir gece kulübünün önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ankara Başsavcılığı, geçen perşembe günü Tatar cinayetinin 'Ayhan Bora Kaplan’ın talimatıyla örgüt suçu kapsamında işlendiği' gerekçesiyle 23 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 4 ismin, 'Kaplan örgütü' soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan isimler olduğu öğrenildi.

Tansel Aktan’ın ismi, Kaplan’ın silah ticareti işlerini yürüttüğü iddialarıyla da gündeme gelmişti.