Aylar sonra konuşan Sinan Oğan'dan 'atkı' savunması

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aday olduktan sonra ikici turda 'Plana sadık kal' söylemiyle Erdoğan'ı destekleyen ve seçimlerin ardından kaybolan Sinan Oğan, Londra'da çektirdiği fotoğrafla gündeme gelmişti. Oğan, söz konusu fotoğraf ve taktığı atkı hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinde aday olduktan sonra ikinci turda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan, aylar sonra konuştu. Oğan, Londra'da çektirdiği fotoğraf hakkında açıklama yaptı.

Oğan, Londra’nın ünlü Türk lokantası Sofra’da yemek yerken ünlü şef Hüseyin Özer ile fotoğraf çektirmiş, Özer fotoğrafı sosyal medya hesabından “Restoranımda sizi ağırlamak gerçekten bir zevkti. İyiliğiniz ve varlığınız gerçekten özel kıldı. Harika bir misafir olduğunuz için teşekkür ederim!” mesajıyla paylaşmıştı.

12 askerin Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit operasyonunda hayatını kaybetmesinin konuşulduğu dönemde Oğan'ın bu fotoğrafı tepki çekmiş, ayrıca Oğan'ın üzerindeki atkının oldukça pahalı (27 bin TL) olduğu ifade edilmişti.

"AHLAK YOKUSUNU KESİMİN İFTİRALARI"

Yaşanan tartışmalar üzerine Oğan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Seçimin ikinci turunda 'Plana sadık kal' sloganı üreten ancak planın ne olduğunu izah edemeyen Oğan, kendisi hakkındaki tartışmalar için "Seçim mağlubiyetlerini her türlü iftiraya başvurarak örtmeye çalışan ahlak yoksunu bir kesimin iftiraları devam ediyor" dedi.

Paylaşımında, aynı atkıyla çektirdiği dört fotoğrafı paylaşan Sinan Oğan, atkıdan 2013 yılında 11 dolara birkaç tane aldığını, 10 yıldır kullandığını söyledi.

Londra’ya hem akraba ziyaretine hem de 'yurt dışı siyasi örgütlenmeyi görüşmek için' gittiğini öne süren Oğan, 10 gün kalıp döndüğünü söyledi.