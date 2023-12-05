Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aylin Kotil Şişli Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu

Aylin Kotil, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı.

Güncel
  • 05.12.2023 12:22
  • Giriş: 05.12.2023 12:22
  • Güncelleme: 05.12.2023 12:32
Kaynak: Haber Merkezi
Aylin Kotil Şişli Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu

Eğitimci ve siyasetçi Aylin Kotil, 31 Mart 2024’da yapılacak yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu. Kotil, başvurusunu CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı'ya yaptığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aday adaylığını duyuran Aylin Kotil, "Şişli Belediyesi Başkan adaylığı başvurumu ilçe başkanımız Sayın Tamer Özcanlı'ya yaptım" dedi.

Kotil, 1993-2008 yılları arasında Mustafa Sarıgül ile evliydi. Son seçimde Erzincan Milletvekili seçilen Sarıgül de 1999-2014 yılları arasında Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı. 

Aylin Kotil, 2016'da Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini sert sözlerle eleştirerek CHP'den istifa etmişti. 

Tevfik Göksu, İmamoğlunu canlı yayında tartışmaya davet etti
Meral Akşener, GİKin CHPnin işbirliği önerisiyle ilgili kararını açıkladı
BirGün'e Abone Ol

 

 

 