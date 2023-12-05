Aylin Kotil Şişli Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu
Aylin Kotil, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı.
Eğitimci ve siyasetçi Aylin Kotil, 31 Mart 2024’da yapılacak yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu. Kotil, başvurusunu CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı'ya yaptığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aday adaylığını duyuran Aylin Kotil, "Şişli Belediyesi Başkan adaylığı başvurumu ilçe başkanımız Sayın Tamer Özcanlı'ya yaptım" dedi.
Şişli Belediyesi Başkan adaylığı başvurumu ilçe başkanımız Sayın @tamerozcanli ya yaptım. #ŞişliŞimdi pic.twitter.com/56YHsCIHtk— Aylin Kotil (@aylin_kotil) December 4, 2023
Kotil, 1993-2008 yılları arasında Mustafa Sarıgül ile evliydi. Son seçimde Erzincan Milletvekili seçilen Sarıgül de 1999-2014 yılları arasında Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.
Aylin Kotil, 2016'da Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini sert sözlerle eleştirerek CHP'den istifa etmişti.