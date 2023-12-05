Aylin Kotil Şişli Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu

Aylin Kotil, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı.

Güncel 05.12.2023 12:22 Giriş: 05.12.2023 12:22

Güncelleme: 05.12.2023 12:32 Kaynak: Haber Merkezi

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