AYM'den hukuk dersi

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), yargılandığı davada hapse mahkûm edilen Gerger Fırat Gazetesi’nde muhabiri ve köşe yazarı Özgür Boğatekin’in yaptığı başvuruya dair kararında derece mahkemelerine basın özgürlüğü dersi verdi.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan yerel gazetede yayınlanan “Et kokarsa tuzlarsın” imzalı haberi ile farklı tarihlerde kaleme aldığı “Kanun mu kaymakam mı”, “Rant kime gidiyor” ve “Namussuz kim” başlıklı köşe yazıları nedeniyle Özgür Boğatekin hakkında dönemin ilçe Kaymakamı Ömer Bilgin 2 Nisan 2013’te suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine Gerger Cumhuriyet Başsavcılığı, “iftira” suçlamasıyla Boğatekin hakkında iddianame hazırladı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Boğatekin’e 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Boğatekin’in Bölge Adliye Mahkemesi’ne yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay’ın 8’inci Ceza Dairesi, 9 Mart 2020’de gazeteciye verilen cezayı onadı.

İHLAL KARARI

Boğatekin, bunun üzerine 16 Temmuz 2020’de AYM’ye başvuruda bulundu. AYM, 14 Haziran’da açıkladığı hükmün gerekçeli kararını dün açıkladı. Kararda, derece mahkemesinin verdiği kararın ifade ve düşünce özgürlüğüne bir müdahale olduğu, bu nedenle bu müdahalenin Anayasa’nın 13’üncü maddesinde yer alan “kanuni ölçüye” uygun olup olmadığının irdelenmesi gerektiği üzerinde duruldu.

AYM, “Bir gazeteci olarak başvurucu, kaymakam hakkında bir soruşturma açılmasını değil, onun birtakım işlem ve davranışlarının toplum nezdinde sorgulanmasını amaçlamaktadır. Dahası ilk derece mahkemesi başvurucunun hukuka aykırı fiili işlemediğini bildiği hâlde müştekiye isnat ettiğini de kesin delillere dayalı olarak ve her türlü şüpheden uzak bir biçimde gösterememiştir” diye belirtti”

Yüksek mahkeme, Anayasa’da yer alan ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin maddelerin ihlal edildiğine oy çokluğu ile hükmetti. AYM ayrıca gazeteciye 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.