AYM, Haber Erciş ve Podcast Kurdî’ye erişim engelini hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Podcast Kurdî ve haberercis.com’a getirilen erişim engelleri kararlarının ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

Toplam 62 erişim engeli hakkında kararını açıklayan Anayasa Mahkemesi (AYM), Podcast Kurdî ve haberercis.com’a getirilen erişim engelleri kararlarının da ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

MLSA'nın aktardığına göre 23 Kasım 2023 tarihli kararda, gerekçesiz verilen erişim engeli kararlarının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği, haberlere ve içeriklere erişimin engellenmesinin bilgi alma ve verme özgürlüklerine yönünden ifade özgürlüğüne müdahale oluşturduğu kaydedildi.

Başta Van olmak üzere Türkiye’de meydana gelen toplumsal olayları haber yapan ve 9 Nisan 2019 tarihinde erişime kapatılan haber sitesi Erciş Haber için getirilen erişim engeli kararına yapılan itiraz Erciş Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmişti.

MLSA 1 Temmuz 2019 tarihinde söz konusu erişim engelinin bilgiye erişim hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu.

Kürtçe yayın yapan Podcast Kurdî (podcastkurdi.com) internet sitesinde “iro çi bu - bugün ne oldu” başlıklı haber programını sunan Rabia Çetin adına MLSA tarafından yapılan başvuruda ise Podcast Kurdî’nin bir yayınına yönelik atılan tweet’e getirilen erişim yasağı konu edildi.