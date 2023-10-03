Ayşenur Arslan kimdir? Ayşenur Arslan'ın programı neden yayından kaldırıldı?

Gazeteci Ayşenur Arslan Halk TV'de yayımlanan Medya Mahallesi programında sarf ettiği sözleri nedeniyle gündem oldu. Peki, Ayşenur Arslan kimdir, gazeteciliğe ne zaman başladı? Ayşenur Arslan'ın programı neden sona erdi?

Gazeteci Ayşenur Arslan, Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na düzenlenen saldırının ardından kullandığı ifadeler nedeniyle önce hedef gösterildi, RTÜK sözlerini incelemeye aldı, Halk TV programını yayından kaldırdı, ardından ise hakkında başlatılan soruşturma kapsamında TEM polisleri tarafından gözaltına alındı.

Peki Ayşenur Arslan kimdir, kaç yaşında? Ayşenur Arslan gazetecilik mesleğine ne zaman başladı? Ayşenur Arslan’ın programı neden yayından kaldırıldı?

AYŞENUR ARSLAN KİMDİR?

Ayşenur Arslan, 16 Eylül 1950 tarihinde doğdu. İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden 1972 yılında mezun oldu. Gazeteciliği 1974 yılında TRT'de muhabir olarak başladı. 1982 yılında Güneş Gazetesi'nde haber müdürü olduktan 2 yıl sonra istifa etti ve Nokta Dergisi'nde çalışmaya başladı. Ardından Söz Gazetesi'nde çalışmaya başlayan Aslan buradan da ayrıldıktan sonra Türkiye'nin ilk yerel dergisini hazırladı.

Ayşenur Arslan (DepoPhotos)

1 sene Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan Arslan, Star TV'de ve Ali Kırca ile birlikte ATV'de çalıştı. 8 yılın ardından tekrar Star TV'de çalışmaya başladı Ali Kırca, Mehmet Ali Birand gibi isimlerle çalışan Arslan Medya Mahallesi programını CNN Turk'te yapmaya başladı.

Ayşenur Arslan son olarak Halk TV'de "Medya Mahallesi" programını yaptı.

AYŞENUR ARSLAN'IN MEDYA MAHALLESİ PROGRAMI NEDEN SONA ERDİ?

Ayşenur Arslan'ın Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler sonrası, Halk TV söz konusu programı yayından kaldırma kararı aldı.

Ayşenur Arslan (DepoPhotos)

AYŞENUR ARSLAN ANKARA PATLAMASI HAKKINDA NE DEDİ?

Arslan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış. Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde mi, nedir yani?"

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.