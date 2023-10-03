Ayşenur Arslan: Uzun yıllardır hedef halindeyim

Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Ayşenur Arslan, serbest bırakılmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, uzun süredir hedef gösterildiğine dikkat çekerek "Bir süre konuşma orucundayım. Ekran orucum var uzunca bir süreliğine" dedi.

Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin şüphelerini dile getirdiği ifadelerin hedef gösterilmesinin ardından gözaltına alınan gazeteci Ayşenur Arslan, serbest bırakılmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Bir süre konuşma orucundayım" dedi.

Arslan, serbest bırakıldıktan sonra Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ve gazetecilerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, uzun yıllardır hedef gösterildiğini vurgulayan Arslan, "Biz gazeteci olarak sorularımızı sorarız. Bazen de böyle o soruların niye sorulduğunu anlatmak zorunda kalabiliriz. Anlattığımı zannediyorum" dedi.

Halk TV'den ayrılıp ayrılmadığına ilişkin soruya "Yok ayrılmadım. Ben sadece bir konuşma orucundayım Ekran orucum var uzunca bir süreliğine" şeklinde yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Ayşenur Arslan, Halk TV yayınında Ankara'daki saldırıya ilişkin şüphelerini dile getirmiş, ifadeleri sosyal medyada tepki çekmişti.

Arslan dün (2 Ekim) Halk TV yayınında, Ankara'daki saldırgan hakkında "Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız Her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ‘Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani..." şeklinde konuşmuştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Arslan'ın Ankara'daki saldırının ardından kullandığı ifadeler nedeniyle Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlatmış, Halk TV İmtiyaz Sahibi Cafer Mahiroğlu da Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programının yayından kaldırıldığını açıklamıştı.

Sabah saatlerinde hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle gözaltına alınan Arslan, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.