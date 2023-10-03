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Gazeteci Ayşenur Arslan’ın gözaltına alınması tepki yağdı

Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler sonrası, Halk TV'deki programı yayından kaldırılan ve hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ayşenur Arslan, Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına alındı. Arslan'ın gözaltına alınmasına basın meslek örgütleri, gazeteciler ve çok sayıda isimden tepki geldi.

Medya
  • 03.10.2023 14:06
  • Giriş: 03.10.2023 14:06
  • Güncelleme: 03.10.2023 14:13
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Ayşenur Arslan’ın gözaltına alınması tepki yağdı
Fotoğraf: DepoPhotos

Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin sözleri nedeniyle hedef gösterilen ve programı yayından kaldırılan gazeteci Ayşenur Arslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından TEM ekiplerince Sarıyer'deki evinden gözaltına alındı.

49 yıldır gazetecilik yapan Arslan’ın programına son verilmesine, hedef gösterilmesine ve gözaltına alınmasına basın meslek örgütleri, gazeteciler ve çok sayıda isimden tepki yağıyor.

TGC’DEN GÖZALTI’YA VE HALK TV YÖNETİMİNE TEPKİ

TGC Yönetim Kurulu Ayşenur Arslan’ın Halk TV’deki programının yayından kaldırılması ve gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Gazeteci mesleği gereği her olayı sorgulamakla yükümlüdür. Gazeteci, önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Bu sorumluluk kamu otoriteleri ve işverenine olan sorumluluklarından önce gelir Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre gazeteci kamuoyunun doğru bilgilendirilme hakkından sorumludur. Gazeteci ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığını bilmeli ancak ifade özgürlüğünün sadece olumlu karşılanan, zararsız haber ya da düşünceleri değil, aynı zamanda ‘devleti şoke eden, inciten, rahatsızlık veren’ düşünceleri de kapsadığının bilincinde olmalıdır. Bildirgenin ışığında Ayşenur Arslan’ın terör olayıyla ilgili sorgulaması ve ifade ettiği düşünceleri nedeniyle gözaltına alınması kabul edilemez. Halk TV yönetimi tarafından programının kaldırılması basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne doğrudan müdahaledir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hakların demokratik hukuk devletinde anayasal güvence altında olması esastır. Üyemiz Ayşenur Arslan’ın özgür bırakılmasını talep ediyoruz.”

TGS: SORGULAMAK EN TEMEL GAZETECİLİK FAALİYETİDİR

Türkiye Gazeteciler Sendikası da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Arslan’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. “Sorgulamak en temel gazetecilik faaliyetidir” diyen TGS, Ayşenur Arslan’ın sözlerinin bağlamından koparılarak, hedef haline getirilerek gözaltına alınması basın özgürlüğüne yönelik saldırıdır. Ayşenur Arslan’ın yanındayız. #GazetecilikSuçDeğildir” ifadelerine yer verdi.

BASIN İŞ: ARSLAN'A SAHİP ÇIKMAMAK GAZETECİLİĞE SAHİP ÇIKMAMAKTIR!

DİSK Basın-İş Sendikası da X hesabından paylaştığı mesajında, “RTÜK ve yargının gazeteciliği her gün boğduğu, nefes aldırmadığı bir iklimde Ayşenur Arslan'a sahip çıkmamak gazeteciliğe sahip çıkmamaktır!” dedi. Basın-İş, paylaştığı mesajında ayrıca bir açıklama da yaptı.

TEPKİ YAĞDI

Basın meslek örgütlerinin yanı sıra birçok isimden de Ayşenur Arslan’ın gözaltına alınmasına tepki yağdı. X platformunda paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

RTÜKten Ayşenur Arslanın sözleriyle ilgili inceleme
Hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı
Halk TV, Ayşenur Arslan’ın sunduğu Medya Mahallesi programını yayından kaldırdı
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