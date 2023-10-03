Gazeteci Ayşenur Arslan’ın gözaltına alınması tepki yağdı

Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler sonrası, Halk TV'deki programı yayından kaldırılan ve hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ayşenur Arslan, Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına alındı. Arslan'ın gözaltına alınmasına basın meslek örgütleri, gazeteciler ve çok sayıda isimden tepki geldi.

Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin sözleri nedeniyle hedef gösterilen ve programı yayından kaldırılan gazeteci Ayşenur Arslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından TEM ekiplerince Sarıyer'deki evinden gözaltına alındı.

49 yıldır gazetecilik yapan Arslan’ın programına son verilmesine, hedef gösterilmesine ve gözaltına alınmasına basın meslek örgütleri, gazeteciler ve çok sayıda isimden tepki yağıyor.

TGC’DEN GÖZALTI’YA VE HALK TV YÖNETİMİNE TEPKİ

TGC Yönetim Kurulu Ayşenur Arslan’ın Halk TV’deki programının yayından kaldırılması ve gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Gazeteci mesleği gereği her olayı sorgulamakla yükümlüdür. Gazeteci, önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Bu sorumluluk kamu otoriteleri ve işverenine olan sorumluluklarından önce gelir Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre gazeteci kamuoyunun doğru bilgilendirilme hakkından sorumludur. Gazeteci ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığını bilmeli ancak ifade özgürlüğünün sadece olumlu karşılanan, zararsız haber ya da düşünceleri değil, aynı zamanda ‘devleti şoke eden, inciten, rahatsızlık veren’ düşünceleri de kapsadığının bilincinde olmalıdır. Bildirgenin ışığında Ayşenur Arslan’ın terör olayıyla ilgili sorgulaması ve ifade ettiği düşünceleri nedeniyle gözaltına alınması kabul edilemez. Halk TV yönetimi tarafından programının kaldırılması basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne doğrudan müdahaledir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hakların demokratik hukuk devletinde anayasal güvence altında olması esastır. Üyemiz Ayşenur Arslan’ın özgür bırakılmasını talep ediyoruz.”

TGC: Ayşenur Arslan’ın özgür bırakılmasını talep ediyoruz

TGC Yönetim Kurulu Ayşenur Arslan’ın Halk TV’deki programının yayından kaldırılması ve gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yaptı.https://t.co/h4regTvIcd pic.twitter.com/pgbstB4hCE — TGC (@TGCTr) October 3, 2023

TGS: SORGULAMAK EN TEMEL GAZETECİLİK FAALİYETİDİR

Türkiye Gazeteciler Sendikası da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Arslan’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. “Sorgulamak en temel gazetecilik faaliyetidir” diyen TGS, Ayşenur Arslan’ın sözlerinin bağlamından koparılarak, hedef haline getirilerek gözaltına alınması basın özgürlüğüne yönelik saldırıdır. Ayşenur Arslan’ın yanındayız. #GazetecilikSuçDeğildir” ifadelerine yer verdi.

Sorgulamak en temel gazetecilik faaliyetidir. @AysenurArslantv’ın sözlerinin bağlamından koparılarak, hedef haline getirilerek gözaltına alınması basın özgürlüğüne yönelik saldırıdır. Ayşenur Arslan’ın yanındayız. #GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/LqWsRzUO8l — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) October 3, 2023

BASIN İŞ: ARSLAN'A SAHİP ÇIKMAMAK GAZETECİLİĞE SAHİP ÇIKMAMAKTIR!

DİSK Basın-İş Sendikası da X hesabından paylaştığı mesajında, “RTÜK ve yargının gazeteciliği her gün boğduğu, nefes aldırmadığı bir iklimde Ayşenur Arslan'a sahip çıkmamak gazeteciliğe sahip çıkmamaktır!” dedi. Basın-İş, paylaştığı mesajında ayrıca bir açıklama da yaptı.

RTÜK ve yargının gazeteciliği her gün boğduğu, nefes aldırmadığı bir iklimde Ayşenur Arslan'a sahip çıkmamak gazeteciliğe sahip çıkmamaktır!#AyşenurAslan pic.twitter.com/vzAsbh1mHV — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) October 3, 2023

TEPKİ YAĞDI

Basın meslek örgütlerinin yanı sıra birçok isimden de Ayşenur Arslan’ın gözaltına alınmasına tepki yağdı. X platformunda paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

Ayşenur Arslan yıllardır en zor zamanlarda hepimizin özgürlüğünü savunuyor.

Onun adı da yolu da terörle yanyana gelmez.

Birkaç saniyelik sözlerle linç edilmesinin nedeni belli:

Terör saldırısını iktidar kavgası için fırsata çevirenlerin açığa çıkan oyununun üstünü örtmek! https://t.co/JpP2cWiTra — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) October 3, 2023

Cafer Mahiroğlu, RTÜK Başkanı E.Şahin'in hakaret dolu açıklamasına karşı Ayşenur Aslan'ı savunmak yerine programını sonlandırıp o anlayışa teslim olmuş. İkisi de yargısız infaz yapıyor. Gazetecinin ifade özgürlüğü iktidarın ve patronların insafına bırakılmayacak kadar değerlidir. https://t.co/GPWWwAqG78 — Faruk Bildirici (@farukbildirici) October 3, 2023

Ayşenur Arslan’ı tanıyoruz, biliyoruz.



Ablamızdır.



Gazetecidir.



Gözaltılarla, tutuklamalarla toplumu, gazetecileri susturamazsınız. https://t.co/yOJtS5XFpk — Alper Taş (@alper_tas) October 3, 2023

Otomobilin Ankara’nın göbeğine kadar gelmesine engel olamayanlar, açıklama yapamayanlar Ayşenur Arslan’ı göz altına alıyor.

Ayşenur Arslanın teröre destek vermeyeceğini herkes bilir! Bunun açıklaması olamaz! #ayşenurarslan — Veli Ağbaba (@veliagbaba) October 3, 2023

Ayşenur Arslan terör konusunda net bir gazetecidir nokta! https://t.co/1cHKsAJjmP — Aytunç Erkin (@aytuncerkin1907) October 3, 2023

Hepimiz her gün ağzımızdan çıkacak bir sözün ya da atacağımız bir tweetin bağlamından koparılarak bir linç kampanyasının hedefi olabileceğimiz bilinciyle özünde ürkek bir otosansür geliştirmiş durumdayız maalesef ama bazı anlarda susulmaz. Biliyoruz ki Ayşenur Arslan içinde agism… — irfan değirmenci (@degirmencirfan) October 3, 2023

başladı yine kabus :((( ne sormak istiyorsanız çağırırsınız gider cevaplar Ayşenur Arslan ! bu mu Türkiye Yüzyılı ? #AysenurArslan https://t.co/tdylb8NNfU — Özlem Gürses (@OzlemGurses) October 3, 2023

Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi'nde terör saldırısına ilişkin soru işaretlerini ortaya koymak için öyle konuştuğunu herkes biliyor. Zaten programda terörü lanetlemiş ama o kısmı videolarına koymuyorlar. Bir algı yaratıp niyet okuyarak suçluyorlar. — Timur Soykan (@timursoykan) October 3, 2023

Erdoğan'ın arzu ettiği herkesi terörist diye damgaladığı, hakaret ettiği, saray fermanıyla yargıladığı, iktidarın onca suçu karşısında hesap vermediği koşullarda, Ayşenur Arslan da gazetecilik neyi gerektiriyorsa onu yaptı. Normal bir ülkede yaşıyormuş gibi yapamayız. https://t.co/8l42XWQ2J6 — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) October 3, 2023