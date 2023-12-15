Aytun Çıray: Akşener siyasi canlı bomba gibi, partiyi imha ediyor

Eski İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, partide üst üste yaşanan istifalar hakkında konuştu. Kendisi de 6 ay önce istifa eden Çıray, “Akşener siyasi canlı bomba gibi, kendisini ve partiyi imha ediyor” dedi.

Eski İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, parti içindeki karışıklıklar ve peş peşe gelen istifalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Artı TV'ye konuşan Çıray, parti içindeki kopuşların giderek genişleyeceğini ve istifaların devam edebileceğini vurgulayarak "Böyle olmasını asla temenni etmezdim ama gidişat o. Her gün yeni bir olayla karşılaşıyoruz. Bu olay, olabilecek yeni bir olayın da öncüsü ve habercisi olmuş oluyor" dedi.

"PARTİSİNİ İMHA EDİYOR"

6 Haziran'da İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray, parti içindeki kopuşların dört yıl önce başladığını ifade etti. Çıray, Akşener'in partiyi imha ettiği görüşünü savundu:

“Ne olduysa 2019 seçimlerinden sonra oldu. 2020 kurultayında ilk defa benim gibi merkez liberal demokrat siyasetçilerin İYİ Parti'den tasfiyesi gündeme geldi. Ondan sonra süreç ağırlaşarak devam etti. Bugün gelinen noktada adete İYİ Parti liderliği ve yönetiminde bir siyasi harakiri yapıyorlar. Daha önceki röportajda söylediğim gibi, Akşener siyasi canlı bomba gidi davranıyor adeta. Kendisini ve partisini imha ediyor. Millet İttifakı’nın üyelerine de önemli ölçüde zarar veriyor.”

"DAĞILAN BİR PARTİ GÖRÜNÜMÜNDE"

İYİ Parti ve CHP arasında yerel seçimlere yönelik işbirliği ihtimalinin artık kalmadığını dile getiren Çıray, “Zaten bu aşamadan sonra yapılacak bir ittifak da pozitif bir fayda vermez. Masa kriziyle başlayan süreç çok daha ağır bir şekilde ilerliyor. Görünen tablo, adeta İYİ Parti dağılan bir siyasi parti görünümünde" diye konuştu.

"PARTİ İÇİNDE ÇİRKİN TARTIŞMALAR OLUYOR"

Kendi istifa sürecine de değinen Çıray, son olarak yaşanan parti içi çirkin tartışmalardan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi:

“Seçimler zarar görmesin diye seçim sonuna kadar bekledim ve sonrasında hiçbir şart öne sürmeden İYİ Parti’den istifa ettim. Şu anda parti içinde başka çirkin tartışmalar oluyor. O tartışmaların içine girmek istemiyorum. Zaten o tartışmalar İYİ Parti’nin ne hale düşürüldüğünün en büyük göstergesi. Üzülerek söylüyorum.”