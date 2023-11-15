Azerbaycan, İsrail’den 1.2 milyar dolara hava savunma sistemi alacak

Azerbaycan, 1.2 milyar dolarlık anlaşma ile İsrail’den Barak MX hava savunma sistemi tedarik edecek.

Ermenistan ile yaşadığı sınır çatışmalarında sık sık İsrail'den aldığı hava savunma sistemlerini kullanan Azerbaycan, imzalanan 1,2 milyar dolarlık yeni anlaşmayla tanıtımı geçtiğimiz aylarda yapılan Barak MX hava savunma sistemini satın alacak.

Barak MX'in tanıtımı ve gösterimi, Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından Azerbaycan’da yapmıştı.

Defence Industry Europe'un haberine göre, IAI hava savunma sisteminin bazı versiyonları Azerbaycan'da birkaç yıldır faaliyetteydi ve yeni tedarik edilen sistemler güncellenmiş versiyonlara sahip.

"KÜRESEL LİDER KONUMUMUZ GÜÇLENİYOR"

Defence Turk'un aktardığına göre IAI CEO’su Boaz Levy, yapılan anlaşmadan sonra şu açıklamayı yaptı:

“Aksa Tufanı’nın ardından IAI, İsrail’in güvenlik güçlerine tüm sahalarda, denizde, karada, havada ve uzayda sistemler ve çözümler sağlama konusunda hızlandırılmış bir süreç içinde. Aynı zamanda dünya çapındaki tüm müşterilerimiz için de çalışıyoruz. Bu anlaşma, hava savunma sistemlerine yönelik yakın zamanda imzalanan ve şirketin bu alanda küresel lider konumunu güçlendiren bir dizi anlaşmaya ekleniyor.”