Bahçeli'den yerel seçim mesajı: DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere yönelik yazılı açıklama yayımladı. Bir kez daha DEM Parti ve CHP'yi hedef alan Bahçeli, "DEM’lenmiş CHP’nin terörist yandaşları Türkiye’nin gücünü ve kudretini tanıyacaklar ve tadacaklardır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'taki yerel seçimlere yönelik yazılı basın açıklaması yaptı.

"DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır" diyen Devlet Bahçeli, "DEM’lenmiş CHP’nin terörist yandaşları Türkiye’nin gücünü ve kudretini tanıyacaklar ve tadacaklardır" ifadelerini kullandı.

31 Mart'taki seçim için oy kullanma çağrısı yapan Bahçeli, 'tarihi bir seçim' nitelemesi yaparken "31 Mart’ta milli bekamız üzerindeki hain senaryolar yırtıp atılacaktır. 31 Mart’ta sadece belediye başkanı seçilmeyecek, aynı zamanda Türkiye’nin üzerindeki muhasım hesaplar bozulacaktır" diye konuştu.

Partisine oy isteyen Bahçeli, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Barışmak ve kucaklaşmak için fırsat arayan her vatandaşımı Türkiye ve Türk milleti ortak değerleri etrafında buluşmak için Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Cumhur İttifakı’na davet ediyorum. Kimler ve hangi karanlık güçler, hangi oyunları tedavüle sokarlarsa soksunlar, hangi ihanetlerin içine girerlerse girsinler bizim irademiz bellidir ve herkesçe bilinmektedir."

"TERÖRİZM İNSANLIĞIN ORTAK DÜŞMANI"

Moskova'da IŞİD tarafından 140 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili de konuşan Bahçeli, saldırıyı kınarken "Terörizm insanlığın ortak düşmanı olup topyekun mücadele etmek küresel huzur, refah ve güvenliğin teşkili adına zorunluluktur" dedi.

'3. Dünya Savaşı' tartışmaları hakkında da fikir beyan eden Devlet Bahçeli, şunları söyledi:

"Üçüncü Dünya Savaşı tartışmalarının kızıştığı; Avrupa Rusya, NATO-Rusya savaş söylentilerinin maalesef yaygınlık kazandığı bir dönemde Rusya’nın 11 Eylül’ü olarak tarif edilen terör saldırısı felaket senaryolarına yeni bir halka eklemiştir. Bunun yanı sıra, Karadeniz hesaplaşma sahası olarak görülmekte ve Montrö Antlaşmasının ihlali için kutuplaşan ülkeler sert ve seri şekilde pozisyon almaktadır."