Bahçeli'nin İYİ Parti'ye çağrısına AKP'den ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı yerel seçim çağrısı hakkında konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İYİ Parti'nin yeri PKK'nin ve FETÖ'nün yanı değildir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yerel seçimler için yaptığı "Yerel iktidarda komşu olalım" çağrısına AKP'den de destek geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İYİ Parti'nin nasıl bir tavır sergileyeceğini bilemiyoruz ama İYİ Parti'nin yeri PKK'nin ve FETÖ'nün yanı değildir" dedi.

A Haber'de konuşan Hamza Dağ şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli'nin İYİ Parti'ye çağrısı önemli bir çağrı. İYİ Parti'nin cevaplarına baktığımız zaman milletvekillerinin daha sert cevaplar var. Ama Genel Merkezi'nin daha itidalli ama tam olarak ne olduğu belli olmayan açıklamalarını görüyoruz. İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir. İYİ Parti tarafından 26 Ağustos'taki beklentiler yükseltilmeye çıkartılıyor. Bu kongre için de aynı şey söylendi, ama kongrede akıllarda kalan 15 vekili keşke istemeseydik lafı oldu. Bir siyasi parti artık belirli bir süresi geçmiş, aktörleri belli olmuş ve tamamen de başka bir siyasi partinin arkasında piyon olmuş bir partinin söyleyeceği sözün vatandaşın nezdinde karşılığı olacağı söz konusu değildir."

NE OLMUŞTU?

14-28 Mayıs seçimlerinden önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Yuvana dön" çağrısında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu kez de yerel seçimler için bir çağrıda bulunmuş, Bahçeli basın aracılığıyla "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” mesajını göndermişti.