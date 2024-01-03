Bakan Fidan tarih verdi: Blinken, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın, önümüzdeki cumartesi günü Türkiye'ye geleceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6 Ocak Cumartesi günü Türkiye'ye gelecek.

Ziyareti duyuran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Blinken'ın cumartesi (Türkiye'ye) seyahati olacak" diye konuştu.

ARURİ SUİKASTI

İsrail'in, Hamas liderlerinden Salih el-Aruri’yi başkent Beyrut'ta düzenlediği suikastla öldürmesine yönelik de konuşan Fidan, "İsraillilerin, Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tuttuğunu düşünüyorum. Bu yol çıkmaz sokaktır. Öyle bir şey olursa bu savaş tabii ki bitmez" dedi.

İsrail, insansız hava aracıyla Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri öldürülmüştü.