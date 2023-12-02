Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

TİSK'in "Ortak Yarınlar Programı" ödül töreninde, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine yönelik mesajlar veren Bakan Işıkhan, süreci uzlaşma ve mutabakat anlayışıyla yürüteceklerini iddia etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin, "Her zaman olduğu gibi bu süreci işçi ve işveren temsilcilerimiz ile birlikte uzlaşma ve mutabakat anlayışıyla, hassasiyetle yürüteceğiz" dedi.

Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) bir otelde düzenlenen "Ortak Yarınlar Programı" ödül töreninde konuştu.

Üçlü danışma kurulunu 5 yıl aradan sonra tekrar topladıklarını, çalışma hayatının gündemine dair sorunları çözüm önerileriyle birlikte ele alan bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, 11 Aralık'ta, 2024 yılı asgari ücret seviyesini belirlemek üzere komisyon toplantılarına başlayacaklarını anımsattı.

Süreci hassasiyetle yürüteceklerini iddia eden Işıkhan, uzlaşma ve mutabakat anlayışıyla hareket edeceklerini öne sürdü.