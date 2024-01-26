Bakan Işıkhan'dan SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylıklarına yapılan yüzde 49,25'lik zammın Genel Kurul'da olduğunu anımsatarak, "Teklifimiz kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber yayınında çalışma hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Emekli aylıklarına yapılan zamma ilişkin soru üzerine Işıkhan, 2024 yılının ilk yarısı için memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 5 puanlık ilaveyle birlikte yüzde 42,6 zam yapılmasına ilişkin düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulduğunu hatırlattı.

Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalar sonrasında belli bir noktaya ulaştık. Şimdi buradan 13,5 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı, ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Bir başka ifadeyle hiçbir ayrım yapmaksızın Ocak 2024 itibarıyla ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Bu çok önemli bir karardı. Tüm emeklerimize hayırlı olmasını diliyorum. Teklifimiz şu an Genel Kurul'da, kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacak."