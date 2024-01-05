Bakan Işıkhan: Yaşlı nüfusun istihdamda yer almasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, TİSK tarafından düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu. 'Yaşlılık Sigortası'nı orta vadeli bir dönemde hayata geçirmek zorunda olduklarını söyleyen Işıkhan, "Yaşlı nüfusun istihdamda yer almasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç var" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından 5'incisi bu yıl "Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nun (OPF) açılışında konuştu.

Asgari ücrete geçen yıl temmuz ayında yapılan ara zamda ve yıl sonunda belirlenen yeni asgari ücrette sosyal diyalog süreçlerini yürüttüklerini ifade eden Işıkhan, çalışanların satın alma gücünün korunması açısından asgari ücretin önemli olduğunu dile getirdi.

Asgari ücret işveren desteğini 500 liradan 700 liraya yükselttiklerini anımsatan Işıkhan, her zaman işçi ve işveren kesiminin yanında olduklarını savundu.

"YAŞLILIK SİGORTASI'NI HAYATA GEÇİRMEK ZORUNDAYIZ"

Yaşlı nüfusun istihdamda yer almasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyleyen Işıkhan, söz konusu nüfus gruplarının karşılaşabileceği sorunları öngörmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Işıkhan, "Yaşlılık Sigortası'nı orta vadeli bir dönemde hayata geçirmek zorundayız. Yaşlılarımızı korumak durumundayız. Amacımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini bir üst noktaya taşımak, risklere karşı koruyucu, önleyici hizmetleri geliştirmek" diye konuştu.