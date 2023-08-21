Bakan Koca'dan Yozgat'taki kazayla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yozgat'ta yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 14 ambulans ile hastanelere nakledilip, tedavi altına alınmıştır. 18 kişinin tedavisi devam etmektedir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yozgat'ta Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Koca, eski ismi Twitter olan sosyal medya uygulaması 'X' hesabında yaptığı açıklamada, "Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 14 ambulans ile hastanelere nakledilip, tedavi altına alınmıştır. 18 kişinin tedavisi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı dileyen Bakan Koca, "Tedavisi devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Dün gece Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir otobüsün yaptığı kaza sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 14 ambulans ile hastanelere nakledilip, tedavi altına alınmıştır. 18 kişinin tedavisi devam etmektedir.



Kazada hayatını… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 21, 2023

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Sivas'tan İstanbul'a seyreden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem Tatlısu yönetimindeki yolcu otobüsü, dün gece saatlerinde, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düşmüştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Kazada, İlker Akdağ, Adem Tatlısu, Eymen Kadir Hasgül, Hakan Hasgül, Züleyha Hasgül, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybetti.

Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan 19 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, "İlk tespitlere göre, otobüs geliş istikametindeki şeridi, oradaki banketi de atlayarak ters istikamete geçiyor ve oradan yaklaşık 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlanıyor. Ana sebep, dikkatsizlik, tedbirsizlik diyoruz. Net olmamakla birlikte muhtemelen bir dalgınlık hali de olmuş olabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde yapılan çalışmalarla neticelenecek ve netleşecek" demişti.