Bakan Mehmet Şimşek'in kumpirine büyük zam
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldiğinde 80 TL olan sebzeli kumpirin fiyatı, yüzde 131’lik artışla 185 TL oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Ankara’da bir alışveriş merkezindeki (AVM) restoranda yediği kumpire de zam geldi.
Sözcü'de yer alan habere göre, Bakan Mehmet Şimşek’in sık sık ziyaret ettiği Ankara’daki Panora Alışveriş Merkezi’nde sebzeli kumpirin fiyatı 80 liraydı. Kumpir fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam etti.
Panora Alışveriş Merkezi’ndeki Kumpirevi geçen sürede kumpir fiyatlarına yüzde 131.2 oranında zam yaptı.
Zamların ardından sebzeli kumpirin fiyatı da 185 liraya kadar çıktı.