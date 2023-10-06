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Bakan Şimşek: Rezerv biriktirmeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasa koşulları elverdikçe uluslararası rezerv biriktirmeye devam edeceklerini söyledi. Şimşek, "Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.

Ekonomi
  • 06.10.2023 19:02
  • Giriş: 06.10.2023 19:02
  • Güncelleme: 06.10.2023 19:15
Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Şimşek: Rezerv biriktirmeye devam edeceğiz
AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek, “Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceğiz. 29 Eylül’de brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar oldu. Bu gelişmede altın fiyatları ile swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor. Söz konusu dönemde yurtiçi swap stoku 2,2 milyar dolar azalırken, altın fiyatındaki gerilemenin etkisi ise 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londra’da çok verimli toplantılar yaptık” ifadelerini kullandı.

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