Bakan Şimşek'ten 'fahiş kira ve ev fiyatlarına çözüm' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fahiş kira ve ev fiyatlarında yaşanan artışının önlenebilmesi için 'kalıcı' adımların atılacağını belirterek "Konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele, fahiş kira ve ev fiyatlarındaki artışa ilişkin atılacak olan 'kalıcı' adımları açıkladı.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Şimşek, "Konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır" dedi.

"Temel amacımız, ülkemizin kalkınma sürecini hızlandırmak" diyen Şimşek, "Hedeflerimize, teşebbüs hürriyeti ve dışa açık serbest piyasa ekonomisi ilkelerini benimseyen bir anlayışla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Tüketiciyi mağdur eden, piyasanın işleyişini ve rekabet ortamıını bozan fiyat hareketleri zaman zaman meydana gelebilmekte ve hükümet olarak söz konusu aksaklıklara yönelik düzenlemeler yapmaktayız. Kira artışlarının yüzde 25'i geçmemesi, kira uyuşmazlıklarının arabulucuya gitmesi gibi. Bu tür tedbirler geçici nitelikte olup piyasayı normal işleyişine doğru sevk etmeyi ve vatandaşlarımızı korumayı amaçlamaktadır.

Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fahiş artışların önüne geçmek üzere, konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN YOLU, YATIRIMI ARTIRMAKTAN GEÇMEKTE"

Vatandaşlarımızın refahını artıracak sürdürülebilir büyümenin yolu yatırım, istihdam ve verimliliği artırmaktan geçmektedir.

Yatırım ve istihdam artışı için öngörülebilirlik, güven ve makro finansal istikrarın varlığı önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilk aşamada fiyat istikrarı, finansal istikrar, cari denge ve bütçe disiplinine yönelik tedbirler alınmıştır.

Bunun yanı sıra bütçe dengesinin uluslararası kriterler seviyesinde seyretmesini sağlamak üzere kamu harcamaları rasyonelleştirilecek ve tasarruflar artırılacaktır. Kamu tasarruflarındaki artış cari dengeyi de destekleyecektir.

"ENFLASYONUN GERİLEYECEĞİNİ ÖNGÜRÜYORUZ"

Para politikasında rasyonelleşmeye yönelik adımlar atılmıştır.

Seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarıyla parasal duruş güçlendirilmiştir. Ayrıca, Türk lirasını ve uluslararası rezerv pozisyonumuzu güçlendirecek kararlar alınmıştır.

Katma değer ve verimlilik artışı sağlayacak kapsamlı yapısal reformlar, Orta Vadeli Programı ile açıklanmıştır.

Uyguladığımız tüm politikalar ile mal ve hizmet piyasalarında dengesizliklerin azalacağını, finansal piyasalarda istikrarın pekişeceğini ve enflasyonun gerileyeceğini öngörüyoruz."