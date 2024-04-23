Bakan Tekin'den öğretmen atamalarına dair açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamalarında önümüzdeki hafta sayı netleşir" dedi. Bakan Tekin, müfredatla ilgili Talim Terbiye Kurulunun çalışmalarının devam ettiğini de söyledi.

Miili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarıyla ilgili konuştu. Bakan Tekin 'atamalarla ilgili sayı önümüzdeki hafta netleşir' ifadelerini kullandı.

Müfredat değişikliği ile ilgili gelen soruya Tekin "Müfredatla ilgili Talim Terbiye Kurulunun çalışmaları devam ediyor. Onda da sona yaklaştık, kısa süre içerisinde müfredatla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağız" dedi.

Kabine sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz, Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor" yanıtını vermişti.