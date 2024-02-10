Bakan Tunç'tan "yargı paketi" mesajı

Adalet Bakanı Tunç, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tunç, 8. Yargı Paketi'nin taslağının hazır olduğunu, yerel seçimlerden önce yasalaşmasını ümit ettiğini bildirdi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yaşanan saldırıya ilişkin de konuşan Tunç, 102 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Tunç, şüphelilerden 96'sına "silahlı örgüt üyeliği", 6'sına "örgüt propagandası" suçlamasının yöneltildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün (9 Şubat) 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgedeki programları kapsamında bulunduğu Adıyaman'ın Besni ilçesinde, TRT Haber yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremin ardından Adalet Bakanlığı olarak kriz merkezi oluşturduklarını, her ile koordinatör başsavcı gönderdiklerini belirten Tunç, yaklaşık 900 bilirkişinin de yıkılan binalara ilişkin delil olacak örnekleri almak üzere bölgeye gönderildiğini ifade etti.

Toplanan delillerin soruşturmalarda ve açılan idari davalarda delil olarak kullanıldığını belirten Tunç, "Soruşturmalar titizlikle yürütülüyor. Binalarda kusur durumunun net bir şekilde ortaya çıkarılması lazım. Bu kapsamda şu anda 812 dosyada bilirkişi raporu geldi. 1783 dosya bilirkişide. 1007 dosya da bilirkişiye gönderilmeyi bekliyor. Bunlar ceza soruşturmaları. Bu soruşturmalar kapsamında şu anda 267 tutuklu var, 984 de adli kontrol var. Deprem soruşturmalarında 2 bin 825 kişinin yargılanması devam ediyor. 369 iddianame mahkemelere sunuldu ve davaları açılmış durumda" diye konuştu.

Depremin ardından idari yargıda da açılan davaların bulunduğunu belirten Tunç, "Toplam 54 bin 436 dava açıldı 11 vilayetimiz bakımından. Bunların 42 bin 359'u hasar tespiti ve yıkım kararına karşı. Bunların da 24 bin 354'ü sonuçlandı. Sonuçlananlardan 4 bin 496'sının yıkılmaması gerektiğine karar verildi" dedi.

İSTANBUL ADLİYESİ'NDEKİ SALDIRI

Adalet Bakanı Tunç, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 6 Şubat Salı günü meydana gelen saldırıya ilişkin, "Şehit Savcı Selim Kiraz'ın şehit edildiği günü hatırlıyoruz. Ülkemiz için yargımız için çok üzücü bir durum. Bu hain teröristlerin aynı tabloyu yaşatma noktasında niyetlerinin olduğu ortaya çıkıyor. Eğer güvenlik kapısından geçebilseydi ve adliyenin diğer kapısından da girip içeride bir rehin alma, bir eylem yapma söz konusu olabilirdi. Üzerlerinden çıkan pankartlar, yazılar ve başka diğer dokümanlar, bir kısım kişilere ait telefonlar, rehin alma işleminde kullanılacak malzemeler üzerlerinden çıkmış durumda" diye konuştu.

102 KİŞİ GÖZALTINDA

Saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğüne işaret eden Tunç, gözaltında 102 kişinin bulunduğunu söyledi. Şüphelilerden 96'sına "silahlı örgüt üyeliği", 6'sına "örgüt propagandası" suçlamasının yöneltildiğini bildiren Tunç, şöyle devam etti:

"Soruşturma tüm detaylarıyla, titiz bir şekilde devam ediyor. Bu tür eylemler bizim terörle mücadeledeki kararlılığımızdan bizi vazgeçiremez, daha da arttırır. Türkiye terörle mücadele eden bir ülke. Bu terör örgütleri dışarıdan destekli, bunlar maşa. Hem bu maşaları yok etmenin mücadelesini veriyoruz hem de arka plandaki destekçileriyle mücadele ediyoruz. Yurt dışı bağlantısı olmayan terör örgütü yok. Hepsinin yurt dışı bağlantısı var. Bunlar maalesef birtakım ülkeler tarafından beslenen terör örgütleri. PKK'sı, FETÖ'sü, DHKP-C'si. Milletimiz bunların nasıl desteklendiğini, amaçlarının ne olduğunu, aynı kaynaktan nasıl beslendiklerini görüyoruz. Bir kez daha saldırıyı lanetliyorum."

8. YARGI PAKETİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı Paketi'nin taslağının hazır olduğunu, yerel seçimlerden önce yasalaşmasını ümit ettiğini bildirdi.

Bakan Tunç, "8. Yargı Paketimizin taslağını Meclis grubumuza ilettik. Orada tartışmalar, konuşmalar devam ediyor. Milletvekillerimiz çalışıyorlar ve teklif aşamasına gelmek üzere. Yaklaşık 70 maddeyi buluyor. Özellikle yargının etkinliğini, yargı hizmetlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik önemli düzenlemeler var. Yine ceza adaletiyle ilgili önemli düzenlemeler var. İnşallah Meclis seçim için ara vermeden önce görüşülüp yasalaşacağını ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.