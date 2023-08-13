Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul'da yeni taksilere onay için neden bekleniyor?

İstanbul'un taksi sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yeni taksilere onay vermek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin izni çıkan 2 bine yakın dolmuşun taksi dönüşümünü gerçekleştirmesini beklediklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’daki taksi sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sorunun çözümüne ilişkin "Bu iş yerel yönetime mi yarar merkezi hükümete mi yarar yaklaşımında değiliz" iddiasında bulunan Uraloğlu, taksi sorunu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin izni çıkan 2 bine yakın dolmuşun taksi dönüşümünü gerçekleştirmesini beklediklerini söyledi.

Ahmet Hakan’a konuşan Uraloğlu, iktişfarın kentteki taksi artışı konusunda zorluk çıkardığını kabul etmedi.

Taksi sayısındaki artış için 2 bine yakın dolmuşun taksiye dönüşümünü beklediklerini kaydeden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"İstanbul’da toplu taşımada metrolar devreye girdi. Bu nedenle bazı toplu ulaşım araçları, eski fonksiyonunu kaybetti. Mesela dolmuşlar. Dolmuşların taksiye dönüşmesi kararı alındı. Bu kararı belediyeyle birlikte aldık. Bu dönüşümün bir kısmı gerçekleşti. Yaklaşık bin 700 dolmuş, taksiye dönüştü. 2 bine yakın dolmuşun da taksiye dönüşmesi için izin çıktı. Belediyenin bu süreci bir an önce bitirmesi gerekiyor. Bu süreç bittikten sonra İstanbul’un taksi ihtiyacını saptayıp yeni taksilerin hizmete girmesi sağlanır."

Uraloğlu, "Neden dolmuşların dönüşümü bekleniyor? Neden hemen yeni taksilere onay verilmiyor?" sorusuna, "Şehir trafiğinin durumunu dikkate almak gerekir. Bir plan çerçevesinde bunu yapmak gerekir" şeklinde yanıt verdi.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 27 Temmuz'daki toplantısında, İBB'nin 3 bin yeni taksinin ihdas edilmesi teklifi bir kez daha reddedilmişti.