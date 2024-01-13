Bakan Yerlikaya'dan 'provokatif paylaşım' açıklaması: 110 hesap yöneticisine işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden askerlerin ardından 'provokatif' paylaşımlarda bulunduğu ifade edilen sosyal medya kullanıcılarına ilişkin, "110 hesap yöneticisinden 98'ine terör propagandası yapmaktan, 12’sine ise provokatif bilgiyi yaymaktan işlem yapıldı" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Irak'ta askerlerin hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya platformlarında 'provokatif' paylaşımda bulunduğu belirtilen kullanıcılar hakkında bilgi verdi.

Yerlikaya, "110 hesap yöneticisinden 98'ine terör propagandası yapmaktan, 12’sine ise provokatif bilgiyi yaymaktan işlem yapıldı" dedi.

Açıklamada, 95 şüphelinin yurt dışında olduğu ve haklarında adli işlemler başlatıldığı bilgisine yer verildi.

Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 4'ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin."