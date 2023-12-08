Bakanlığa 3 iptal kararı yetmedi

Suya arsenik karıştırdığı gerekçesiyle yöneticisinin yargılandığı Demir Export’un Bakırtepe Altın Madeni’nin kapasite artışına onay verildi. Daha önce 3 kez iptal edilen proje, 1500 futbol sahası büyüklüğünde.

Gökay BAŞCAN

Bölge halkına arsenikli su içirdiği gerekçesiyle yöneticisinin ağır ceza mahkemesinde yargılandığı Koç Grubu’ndan Demir Export’a ait Bakırtepe Altın Madeni’nin kapasite artışına onay verildi. Daha önce mahkemeler tarafından iptal edilen projede ufak revizeler yapan şirkete yeniden çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verildi.

Sivas’ın Kangal ilçesi Eğricek köyünde faaliyette olan Bakırtepe Altın Madeni yıllar içerisinde bölgede büyük tahribat yarattı. 2015 yılında şirket yetkilisine, meralarda geri dönülmez zararlar oluşturduğu gerekçesiyle ceza verildi. Şirket bölge halkına arsenikli su içirdiği gerekçesiyle ağır cezada yargılandı. Mera ve tarım alanlarını kuşatan, bölgede yer altı sularının yok olmasına neden olan şirket tüm yaşananlara rağmen kapasite artırımına gitti. 2018’de 677 hektarlık alanda faaliyet yürüten şirket son kararla ile birlikte 1065,28 hektarlık alanda çalışma yapacak. Sahanın büyüklüğü 1491 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor.

ÜÇ KEZ İPTAL EDİLDİ

Şirket kapasite artırımına ilişkin 2016, 2018 ve 2021 yıllarında ÇED olumlu kararı verildi. Mahkemelerin verdiği kararda bölgenin arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen Molladere Höyüğü sit sınırları içerisinde olduğu, tarım ve hayvancılığın zarar gördüğünü belirtti. Böylece proje 3 kez iptal edilmiş oldu. Israrını sürdüren Export, 2009/7 genelgeden faydalanarak ÇED dosyasında küçük değişiklikler yaparak yeniden başvurdu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu projeye bir kez daha onay verdi.

YURTTAŞLAR PROTESTO ETTİ

Geçen Ağustos ayında yapılan ÇED toplantısına bölge halkının tepkisi damga vurdu. “Kapasite artırımı değil, madenin kapatmasını istiyoruz” diyen yurttaşlar jandarmayla karşı karşıya geldi. Madenin bölgeyi zehirlediğin ifade eden köylüler, şirketin siyanürle ayrıştırma yaptığını hatırlattı. Bakanlık, bu itirazları da görmezden geldi.

ARSENİKLİ SU İÇİRDİLER

Kararı değerlendiren bölge halkından Hüsne Gölbaşı, projenin defalarca iptal edilmesine rağmen devletin ısrarla yeniden onay vermesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Gölbaşı, “Bölge yeraltı suları açısında çok zengindi ancak yıllar içerisinde su tükenme noktasına geldi. Daha önceki iptal kararlarında da buna çekildi. Şimdi sular neredeyse akmıyor. Koç bize sosyal sorumluluk projesi adı altında su verdi ama o da arsenikli çıktı, ağır cezada yargılandı” ifadelerini kullandı.

Son kararı da dava edeceklerini ancak mahkeme ve bilirkişi ücretlerinin devasa arttığına dikkat çeken Gölbaşı, “Bizi böyle sindirmeye çalışıyorlar. İnsanların Bakırtepe İnanç Merkezi’ne giden yola pasa döktüler, ulaşım zorlaştı. Tarım alanları yok edildi, suları elinden alındı ancak yeniden onay verildi” dedi.

AVUKATLARI FEYZİOĞLU

Açılan davalarda şirketin avukatlığı yapan isim kamuoyu tarafından yakından tanınıyor. Export’un avukatlığını bir dönem Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yapan daha sonra AKP yandaşı olan Metin Feyzioğlu üstleniyor.