Bakanlığın mülakat ısrarı

İktidarın seçim öncesi verdiği, “Mülakat kaldırılacak” vaadi seçimden dört ay sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in sözleriyle rafa kaldırıldı. Eğitimciler, “Gençlere yalan söylediler” tepkisini gösterdi.

Mustafa BİLDİRCİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" vaadi, eğitim alanında kısa sürede boşa çıktı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında öğretmenlikte mülakatın kaldırılmayacağını, içeriğinin değişeceğini söyledi. Bakan Tekin, öğretmen alımlarında yapılacak mülakatın kamera kaydına alınacağını ifade etti. Öğretmenlerin, üç kişiden oluşan bir jürinin karşında 45 dakikalık mülakata alınacağı bildirildi. Mülakat sürecinde öğretmen adayından yazılı bir beyan da talep edileceği kaydedildi.

Bakan Tekin’in, “Hem torpil iddialarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz hem de adayların üniversitede öğrendiklerini ne kadar özümsediklerini ölçmek istiyoruz” sözleriyle duyurduğu yeni mülakat sistemi eğitimcilerin büyük tepkisine yol açtı.

SUÇUN İTİRAFI

BirGün’e konuşan eğitimciler, öğretmen alımlarında mülakatın, “İstenmeyeni eleme aracı” olarak kullanıldığının altını çizerek, “Seçim öncesinde milyonlarca öğretmen adayına yalan söylediler” dedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, iktidarın mülakat sistemini, “Kendi düşüncesine yakın insanların geçebileceği bir süzgeç” olarak değerlendirdi. Özbay, şunları kaydetti:

“1 milyona yakın insanı öğretmen olma umuduyla mezun edip ondan sonra mülakata sokmak doğru değildir. Halka yalan söylediklerini itiraf etmiş oluyorlar. 'Mülakat kalkmadı, sadece mülakatlar mülakat gibi olacak' diyen Bakan Yusuf Tekin kendisinden önceki dönemlerle ilgili suç itirafı yapmıştır. Bu itirafa göre, mağdur olan herkes, bakanı şahit göstererek hukuki süreç başlatabilir. Savcıları, bakanın şahitliğinde göreve davet ediyoruz.”

Eğitim Uzmanı Ali Taştan da AKP’nin mülakat sistemini, “Bizden olmayanı eleme aracı” olarak kullandığını savundu. Taştan, “Elbette bazı alanlarda mülakat yapılması gerekebilir. Ancak yazılı sınavı etkisini sıfırlayıp sadece mülakat puanına dayalı atama yapılması hukuksuzdur. KPSS’den 95 alan bir adaya 60’ın altında mülakat puanı verilerek eleme yapılıyor. Mülakatın atama puanına etkisinin en fazla yüzde 20 olması gerekir. Ülkenin Cumhurbaşkanı seçim öncesinde mülakatın kaldırılacağı yönünde söz vermiştir. Tam anlamıyla gençlerimiz aldatılmıştır” dedi.

Eğitim Sen Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Köklü de “Böylesine bir yönetim anlayışından objektif kriterlerle mülakat düzenlemesini bekleyemeyiz. Öğretmen adaylarına yazık ediyorlar” ifadelerini kullandı.

MÜLAKATA HAYIR

Mülakatın kaldırılmasını bekleyen öğretmen adayları da sosyal medya hesaplarından, “Mülakata Hayır” kampanyası başlattı. Öğretmenler, iktidarın kendilerini kandırdığını belirterek verilen vaatlerin yerine getirilmesini istedi.