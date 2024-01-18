Bakanlık sessiz, önlem yetersiz

Menenjit ölümü ile gündeme gelen Akkuyu Nükleer Santralı’nda gözler işçilerin çalışma koşullarında. İşçiler, önlemlerin yetersiz olduğunu belirtirken; Çalışma ile Sağlık bakanlıklarının açıklama yapmaması dikkat çekti.

Sibel BAHÇETEPE

Akkuyu Nükleer Santralı’nda hayatını kaybeden iki çalışandan birinin menenjitten öldüğünün kesinleşmesinin ardından Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarından konuya ilişkin somut bir adım atılmaması ve resmi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. İşçiler, "Biz salgın olduğunu güvenlik görevlilerinin taktığı maskeden öğrendik. Revire gidenler dışında maske takan yok" dedi. Sağlık meslek örgütleri ve sendikalar ise kurumlara şeffaflık çağrısı yaparak "Hastalığın yayılmasının önlenmesi için hem işyerinde hem de tüm temaslıları kapsayacak biçimde önlem alınması gerek. Kamuoyu hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından eksiksiz olarak bilgilendirilmeli” açıklamasını yaptı.

Yapımı süren santralda çalışan 5 işçinin menenjit salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilmişti. Akkuyu Nükleer A.Ş ise yaptığı açıklamada iki çalışanın menenjit şüphesiyle Mersin’de hastaneye kaldırıldığı ve bir kişinin menenjitten yaşamını yitirdiği, diğer çalışanın kan tespitlerinde böyle bir tespite rastlanmadığını belirterek, bir dizi önlemler önlemler aldıklarını açıklamıştı.

Ölen işçi Mustafa Avşar

KAPALI BİR KUTU

Adeta kapalı bir kutu olan şirkette alınan önlemlerin yetersiz olduğu iddia edildi. BirGün’ün edindiği bilgilere göre, işçiler önlemlerin yetersiz kaldığı görüşünde. Bir işçi "Sadece kapıdaki güvenlik görevlileri maske takıyor. Biz birşeyler olduğunu o şekilde öğrendik. Bizlere maske kullanılmasına yönelik bir uyarı da gelmedi. Yemekhanede kalabalık ortamda çok sayıda işçi yemek yiyor, bir önlem bile yok. Bizlere bir tedaviye başlama ya da aşı yapılması gibi bir şey yapılmadı" dedi. Bir başka işçi de "Revire gidenlere maske dağıtılıyor onun dışında maske dağıtımı yok, çalışmaya devam ediyoruz. Burada biri ölse bile çalışmalar durmaz" diye tepki gösterdi.

CHP Bursa milletvekili ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, BirGün’e yaptığı değerlendirmede yaşanan menenjit vakalarını halk ve çalışan sağlığı sorunu olarak değerlendirdi. Pala, meningokok enfeksiyonlarının ‘Neisseria meningitidis’ bakterisinin neden olduğu hızla ilerleyebilen önemli bir bulaşıcı hastalık olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Kayıhan Pala

CHP milletvekili ve Halk Sağlığı Uzmanı

AYNI ORTAMDA 8 SAAT

Pala, tedavi edilmeyen hastalarda ölüm oranının yüzde 50’ye kadar çıktığını vurguladı. Tedavi edilen hastaların ise rutin olarak takip edilmesinin önemine dikkat çeken Pala, özetle şunları söyledi: "Meningokok enfeksiyonu olan hastalarla ilk temastan sonraki on gün içinde bulgular gösterebilirler. Yakın temas, 8 saatten fazla bir süre boyunca üç metreden daha az yakınlık anlamına gelir. Hastanın solunum salgılarına maruz kalanlar da risk altındadır. Risk altındaki kişilerin muayene edilmesi ve önerilmesi halinde antimikrobiyal kemoprofilaksi (ilaçla koruma) başlanması gerekir. İşyerlerinde hastalıktan korunmak için meningokok aşısı, izolasyon ve temas önlemleri büyük önem taşımaktadır. Akkuyu Nükleer Santralı’nda çalışan işçilerde görülen hastalığın yayılmasının önlenmesi için hem işyeri bazında hem de tüm temaslıları kapsayacak biçimde il bazında önlem alınmalı, kamuoyu hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından eksiksiz olarak bilgilendirilmeli."

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İŞ DURDURULMALI, TEMASLILAR İZLENMELİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Genel Koordinatörü Murat Çakır ise 11 Ocak günü 22 yaşındaki Muhittin Oral’ın menenjit tanısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği, Şırnak’ta toprağa verildiğini; 14 Ocak’ta ise hastanede tedavi gören 26 yaşındaki Mustafa Avşar’ın hayatını kaybettiği anımsattı. Urfa’dan çalışmak için gelen Avşar’ın 2 yaşında bir kızının olduğu ve 20 gün sonra da bir bebeğinin olacağını belirten Çakır “Ailesi Mustafa’nın birkaç hafta menenjit tedavisi gördüğünü, yoğun bakımda kaldığını, tam iyileşmeden işe başlatıldığını, yeniden rahatsızlanması sonucu şantiye revirinden hastaneye kaldırıldığını anlattı. Aslında ailenin anlattıkları Mersin Tabip Odası başkanının ‘antibiyotik kullandıktan sonra test sonucu negatif çıkabilir’ açıklamasını da destekliyor" dedi. Çakır, özetle şunları söyledi: "Temas yoluyla geçen bir hastalık olduğu için sıkı önlemler alınmalı ama üretim devam ettiği için bunun alındığını zannetmiyorum. Bu tip yerlere ne iş müfettişi doğru dürüst girebiliyor, girse yanıt alamıyor."

Murat Çakır

İSİG Genel Koordinatörü

ÖNLEM YOK TAVSİYE VAR

Önlem alın çağrılarına kulak tıkayan Akkuyu Nükleer A.Ş., işçilere gönderdiği mesajda ‘tavsiyelerde’ bulundu. Mesajda, ‘tokalaşmayın, mesafenizi koruyun, eleneze bol bol sabunla yıkayın’ ifadeleri yer aldı.