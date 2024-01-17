Santralda salgın ve ölüm

Rusya’nın yaptığı Akkuyu Nükleer Santralı’nda çalışan işçilerde menenjit vakalarının görüldüğü ve 5 kişinin bu nedenle yaşamını yitirdiği iddia edildi. Akkuyu Nükleer Şirketi bir işçinin menenjitten öldüğünü doğrularken birinin ise tedavi gördüğünü açıkladı.

Sibel BAHÇETEPE

İnşaatı devam eden Mersin Akkuyu Nükleer Santralı’nda çalışan işçiler arasında menenjit salgını yaşandığı ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Kendilerine 2 vaka konusunda bilgi geldiğini aktaran Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır, bir işçiye menenjit teşhisi konuduğunu belirtti. Diğer işçinin testinin negatif çıktığını kaydeden Nesanır, ‘‘Ancak bazı durumlarda antibiyotik tedavisine başlanmışsa bu kişinin testi negatif verebilir’’ dedi. Akkuyu Nükleer Şirketi de yaptığı açıklamada bir işçinin menenjitten öldüğünü kaydetti.

GİZLENECEK DURUM DEĞİL

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam Akkuyu Nükleer Santrali’nde menenjit vakalarının görüldüğü belirtildi. Konuya ilişkin BirGün’e bilgi veren Patronların Ensesindeyiz Ağı’ndan avukat Derya Demir, kendilerine gelen ilk bilgide 5 işçinin öldüğünü ve sayının artma endişesinin yaşandığı belirterek "Hastanede alarm durumunun olduğu ve hastane personelinin de koruyucu ekipman temin edildiği, hatta aşı tedariğinin söz konusu olduğu söylendi. Biz bu bilgileri hastane içinden aldık ancak halen yetkililerden bilgi verilmediği için halen bilgileri araştırıyoruz" dedi. 22 yaşındaki bir işçinin pazar günü yaşamını yitirdiğini ve aile ile temasa geçtiklerini anlatan Demir, şu bilgileri verdi:

‘‘Ölen işçi Urfa Harranlı Mustafa Avşar. Ailesine ulaştık, detayı sorduğumuzda hastane yetkililerinin net bir bilgi vermediğini, gıda zehirlenmesinden kaynaklı yapılan tedavinin kan uyuşmazlığına yol açtığı gibi çok belirsiz aileyi tatmin etmeyen bir açıklama yapıldığını söylediler. Ama tabi işçi hastaneye kaldırıldığında nükleer santral inşaatı yapımı sırasında işçilere mesajlar çekildiği, mesafe maske kuralına uymaları gerektiği söylenmiş. Durumun ciddi olduğunu düşünüyoruz. Bu halk sağlığı problemi, saklanacak gizlenecek bir durum değil.’’ Ölen Avşar’ın 20 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi.

Dr. Nesanır ise 22 yaşındaki bir işçinin menenjitten hayatını kaybettiğini belirterek ‘‘Bu işçi Nisseria Meningitidis adlı bakterinin neden olduğu Meningokok hastalığından yani menenjitten yaşamını yitirdi. 25 yaşındaki bir işçi daha yaşamını yitirdi. Fakat bunun kan örneği sonucu Ankara’ya gönderildi ve sonuç negatif geldi. Menenjite bağlı birşey dememiz burada zor. Ancak ilk yaşamını yitiren ve bize gelen bilgi 22 yaşındaki genç menenjitten yaşamını yitirdi. Laboratuvarda da teşit edildi. Fakat 25 yaşındaki işçi de öldü ancak onun sonucu negatif. Menenjit bakterisi ve virüsü görülmedi. Sonucun negatif olması demek menenjit yoktur demekte soru işareti olabilir, çünkü o işçiye anbitiyotik başlamış olabilirler. Bazen anbitiyotik başlanır ve kültürde sonuç negatif çıkar’’ dedi.

KAYNAK ARAŞTIRILMALI

Hastalığın çok yakın temasla bulaştığına dikkat çeken Nesanır ‘‘Hastalık solunum yolu ile bulaşabilir ama çok çok yakın temas gerekli. Temasta bulunan sağlıkçıların aşısı, koruyucu antibiyotikleri de anında verilmiş orada sıkıntı olmamış’’ diye konuştu. Hastalığın kaynağının araştırılması gerektiğini anlatan Nesanır, özetle şunları söyledi:

‘‘Burada önemli olan kaynak ne, burada en az 10 gün önce virüsü almak gerekir. Bu işçi bu zaman zarfında burada mıydı, eğer oradaysa kaynak orasıdır. Ya da izne gittiyse belki oradan kapıp geldi, bunları kamuoyuyla paylaşmaları gerekir. Menenjit ile karşı karşıya kalındıysa hızlıca tedavi edilmeli. Bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtisi oluyor. Bu belirtiler diğer hastalık belirtilerine benzediği için ve çok sık karşılaşılmadığı için diğer hastalıklarla karıştırabiliyor. Çok hızlı ve akut gelişen hastalık beyin zarını, omuriliği etkiliyor, virüs kana karışabiliyor. O belirtiler hissedilince hemen müdahale edilmeli. Burada saatlerin bile önemi var. Tabip odası olarak il sağlık ve bakanlık yetkilileri ile görüştük. Aciller, hekimler bilgilendirildi. Antibiyotik alması gereken personele antibiyotikleri, koruyucu tedavileri verildi. Akkuyu’daki personelde de koruma tedbirleri alınmış, yakın teması olanlar için belli protoküller yapıldı.’’

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri de sosyal medya hesabından ‘‘Halk sağlığı için sormaya devam ediyoruz. Genç bir işçi menenjitten yaşamını yitirmiş midir? Hastane personeli için temin edilen aşılar ilaç yokluğu nedeniyle yetmemiş midir? Sağlık çalışanlarına aşı bulunamadıysa hangi önlem alınmıştır? Ölü sayısı kaçtır?’’ diye sordu. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Koca, “Akkuyu’da menenjitin yayıldığıyla ilgili neden bir açıklama yapılmıyor” diye sordu.

ŞİRKET DOĞRULADI

Akkuyu Nükleer A.Ş.’den dün yapılan yazılı açıklamada, 11 Ocak’ta iki çalışanın menenjit şüphesiyle Mersin’de hastaneye kaldırıldığı ve yaşamını yitirdiği belirtildi. Çalışanlardan birine ‘neisseria menenjiti’ teşhisi konulduğu, diğer çalışanın kan tespitlerinde böyle bir tespite rastlanmadığı kaydedildi. Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: ‘‘Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin iş güvenliği ve personel koruma uzmanlarının yanı sıra sağlık çalışanları da gerekli denetimleri gerçekleştirmektedir. Akkuyu NGS inşaat sahasında ve saha çalışanlarının konakladığı kamplarda ek sağlık personeli de görevlendirilmiştir. İnşaat sahasında ve proje çalışanlarının yaşadığı kamplarda mevzuatlara uygun olarak tüm çalışanlara temel sağlık hizmetleri sağlandığı, yeterli sağlık merkezlerinin bulunduğu, bulaşıcı hastalık belirtileri gösteren çalışanlara ilişkin güncel bilgilerin ivedilikle resmî kurumlara iletildiği, İl Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinin de düzenli olarak denetimler yaptığı ifade edildi. Ayrıca sahada görev yapan tüm çalışanlar, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uymaları, tıbbi maske kullanmaları ve herhangi bir rahatsızlık belirtisi durumunda derhal tıbbi yardım almaları gerektiği konusunda bilgilendirilmiştir.’’

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AKKUYU’DA KORKU İKLİMİ

Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) Genel Başkanı Özgür Karabulut ise "Akkuyu, kapalı bir kutu. Çok bilgi alamıyoruz, yaşamını yitiren işçiler de var. Geçen hafta bir işçinin yaşamını yitirdiği ve Şırnak’ta defnedildiği ama neyden yaşamını yitirdiğini bilmiyoruz. Bu tür projelerde iktidar inanılmaz karartma uyguluyor. İşçilere, hasta olanlara baskı yapıyor ve korku iklimi yaratıyor" dedi. Karabulut, şunları söyledi: ‘‘İki bölümün ‘dikkatli olun, buralara çok fazla girip çıkmayın’ diye uyarı yapıldığı bilgisi var. Ancak somut bilgi alamıyoruz, bu da iktidarın uyguladığı karartmadan kaynaklı. Çünkü burası uluslararası mega bir proje. Seçim propagandasında kullanıyorlar burayı ve zeval gelsin istemiyorlar. Süreç açık ve şeffaf yürütülmeli. İnsanların bilgilendirilmesi gerek. 30 binin üzerinde işçi burada çalışıyor, aileler kaygılı, kurumlar kaygılı. Bunların giderilmesinin tek yolu oranın şeffaf şekilde heyetlere açılması ve denetlenmesi.’’

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İNCELEME BAŞLATILDI MI?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, salgın iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle önerge veren Şık, Koca’ya özetle “Hastalığın işçiler arasında görünme sıklığı salgın boyutuna ulaştı mı? Akkuyu Nükleer Santral inşaatında yaşanan salgına ilişkin iddialara yönelik Bakanlığınız herhangi bir inceleme ve soruşturma başlatmış mıdır?" diye sordu.