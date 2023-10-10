Balık havuzunda çalışan işçi ölü bulundu

Muğla'da Samet Adalıoğlu'nun cansız bedeni çalıştığı balık çiftliğinin havuzunda bulundu. Adalıoğlu'nun cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Savran Köyü'nde bir balık çiftliğinde çalışan 55 yaşındaki Samet Adalıoğlu'nun yakınları kendisinden haber alamayınca çiftlikteki işçilerle birlikte Adalıoğlu'nu aramaya başladı.

Adalıoğlu bir süre sonra balık havuzlarının birinde hareketsiz bbulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiple Adalıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan inceleme ve kamera kayıtlarına göre Adalıoğlu, havuzu karıştıran makineyi orta kısma taşımak amacıyla beline ip bağlayarak havuza girdi. Ancak bir anda hareketsiz kaldı ve suyun içine düştü. Çalışanın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Adalıoğlu'nun cansız bedeni, yaklaşık 1 saat sonra işletme sahipleri tarafından bulundu.

Adalıoğlu'nun cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.