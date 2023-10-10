İş cinayetleri durmuyor: Bir işçi öldü, 9’u yaralandı

Emek Servisi

Yurt genelinde meydana gelen iş kazalarında bir işçi yaşamını yitirirken, 9 işçi yaralandı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Kirmir Çayı Dere Islahı Projesi'nde kamyon şoförü olarak çalışan Ahmet Taşçı, iş makinesinin kepçesinin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taşcı, kurtarılamadı. İş makinesi operatörü Yusuf D. de gözaltına alındı. Eskişehir'de ise Hoşnudiye Mahallesi 734.Sokak'taki bir inşaatın üçüncü katında çalışan işçilerden İmam U. ve Sadettin B. çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek bir alt katta bulunan emniyet filesine düştü. Filenin yırtılması sonucu 2 işçi beton zemine düştü. Yaralanan işçiler, ilk müdahalelerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzurum'da doğal gaz firması işçilerini taşıyan kamyonet, şehir merkezi girişinde kontrolden çıkarak devrildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan D.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.